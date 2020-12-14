Коронавирус в мире: в Британии обнаружен новый штамм, немцы проведут Рождество взаперти

В Британии нашли новый вариант вируса, в Лондоне со среды вводят жесткие ограничения в Германии готовятся пойти на крайние меры, а в США начат первый этап вакцинации. Эти и другие новости о развитии ситуации с Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент число заразившихся коронавирусом в мире составляет 72,3 млн человек, умерли — 1,6 млн.

Новый штамм в Британии - он может быть более заразным



Британские медики идентифицировали новый вариант коронавируса, который, возможно, быстрее передается от человека к человеку, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок выступая в парламенте.

По его словам, заражения этим новым штаммом коронавируса отмечают в больницах 60 районов Британии. Сейчас, по его словам, штамм изучают в военной лаборатории Портон-Даун, неподалеку от Солсбери. О новом штамме уже предупредили Всемирную организацию здравоохранения, добавил министр.

Вместе с тем, как сказал Хэнкок, эксперты считают, что перспективные вакцины от коронавируса будут успешно действовать и на новый штамм.

"Мы идентифицировали около тысячи случаев заражения этим вариантом, преимущественно на юге Англии", - заявил он.

Такая распространенность нового штамма вируса, возможно, объясняется тем, что он быстрее передается между людьми, добавил Хэнкок. Однако пока эксперты не могут утверждать этого наверняка. Также, по его словам, пока нет указаний на то, что у заразаившихся новым штаммом болезнь будет протекать тяжелее.

"Вне зависимости от причин, мы должны быстро предпринять решительные действия. К сожалению, это абсолютно необходимо для того, чтобы держать это смертельное заболевание под контролем", - сказал министр.

Лондону присвоена третья (наивысшая) категория эпидемиологической угрозы из-за резкого скачка заболеваемости в британской столице. Решение было принято после брифинга министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Он предупредил, что ситуация в городе стремительно ухудшается, и призвал правительство не дожидаться среды, на которую был намечен плановый регулярный пересмотр классификации районов страны. Вместе с Лондоном в третью категорию попали также некоторые районы графств Эссекс и Хартфордшир.

После окончания недавнего локдауна 2 декабря Британия была поделена на три категории: средней угрозы, высокой и наивысшей. Исходя из этого, в разных регионах были сохранены ограничительные меры разной степени жесткости.

Тогда Лондон оказался во второй категории: люди могли встречаться в пабах и ресторанах, значительная часть магазинов и заведений была открыта. Повышение уровня угрозы означает закрытие заведений общепита, они продолжат работать только на вынос или через услуги доставки.

Встречаться на открытых пространствах можно будет компаниями, не превышающими шести человек. Принимать у себя гостей нельзя. Ранее власти хотели оставить так называемое "рождественское окно" в период 23-27 декабря, чтобы британцы могли отметить праздники с родными и друзьями. Теперь от этих планов придется отказаться.

В ряде стран мира началась массовая вакцинация. Правительство Франции предложило другим странам Евросоюза сообща пожертвовать 5% закупленных доз вакцины странам, не имеющим финансовой возможности ее приобрести.

Согласно проекту под названием COVAX, курируемому ВОЗ, до конца 2021 года планируется выделить 2 млрд доз для вакцинации 20% самых бедных слоев населения в развивающихся странах. Если ЕС поддержит предложение Франции, пожертвование составит 65 млн доз.

Германия закрывается наглухо



В преддверии Рождества Германия снова вводит полный общенациональный локдаун после нескольких недель послаблений. В воскресенье Ангела Меркель заявила, что в стране отмечены рекордные показатели заболеваемости и смертности. Со среды закрываются магазины товаров не первоочередного значения, парикмахерские, салоны красоты и школы. Компаниям рекомендовано максимально продлить сотрудникам рождественские каникулы и обеспечить работу из дома.

Встречи компаниями в домах, в том числе и в Рождество, будут ограничены. Также запрещены празднования на улицах и продажа фейерверков.

"Все это наложит отпечаток на праздники, мы это знаем. Но ситуация вынуждает нас пойти на такой шаг", — сказала Ангела Меркель.

Локдаун продлится до 10 января, но этот срок может быть продлен. По словам главы офиса канцлера Хельги Браун, снятие ограничений вряд ли будет возможно в течение всей зимы или до того момента, когда в стране появится достаточно вакцины для всего населения.

В мире: новые антирекорды и вакцинация



В США начинается первый этап самой масштабной в истории страны кампании вакцинации. Первые три миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech разосланы по всей стране со склада в штате Мичиган. На прошлой неделе специальный регулятор США одобрил вакцину для массового применения. Решение принималось в экстренном порядке ввиду критической ситуации в стране.

Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди старше определенного возраста. Ранее сообщалось, что в числе первых также будут члены администрации Дональда Трампа, однако пока еще действующий президент заявил, что это решение пересмотрено.

Сингапур также одобрил Pfizer-BioNTech к применению. Власти рассчитывают, что первая партия вакцины поступит в страну уже к концу декабря.

Власти Южной Кореи ужесточают ограничительные меры в Сеуле и окрестностях, после того как суточный показатель новых случаев заболевания превысил тысячу. Школы в регионе снова переходят на онлайн-обучение по меньшей мере до конца декабря. Также закроется целый ряд предприятий. Южная Корея переживает самый тяжелый этап развития эпидемии. Показатели заболеваемости и смертности превысили прежний максимум, наблюдавшийся в феврале этого года.

В Японии впервые с начала эпидемии зарегистрировано более трех тысяч заболевших за одни сутки. Всего в стране, по данным Университета Джонса Хопкинса, заболели 181,6 тыс. человек, умерли — 2,5 тыс. По сравнению со многими странами мира, эти показатели считаются благоприятными, однако японская экономика пережила серьезный удар.

Новые правила для пассажиров



В ближайшие недели ряд крупных авиакомпаний, включая United, JetBlue и Lufthansa, планируют ввести в обращение новое приложение для смартфонов CommonPass. С его помощью можно будет отслеживать историю сдачи тестов на Covid-19 каждого пассажира международного рейса, их результаты, а также в будущем, возможно, и историю вакцинации.

CommonPass будет уведомлять пользователей о правилах полета той или иной авиалинией, например, о необходимости предъявить отрицательные результаты теста.

Пользователь будет загружать в приложение требуемые документы и получать специальный код, с которым сможет пройти на борт. В октябре United уже опробовала CommonPass на рейсе из лондонского Хитроу в Нью-Джерси.