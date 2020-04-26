Коронавирус в мире: в Британии тесты поручили военным, в Испании дети на улице впервые за 42 дня

Число заразившихся коронавирусом по всему миру приближается к трем миллионам, число смертей перевалило за 200 тысяч.

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В Британии и США власти расширяют тестирование. В Испании, Израиле, Индии начали действовать послабления карантинного режима. Дональд Трамп отменил свой традиционный брифинг о ситуации с эпидемией. Ранее медики и эксперты раскритиковали его за слова о чистящих средствах в качестве лекарства.

Британская армия начинает помогать тестировать население на коронавирус. 96 мобильных пунктов развернутся по всей стране, в них специально обученные военные будут брать мазки из ротовой полости у ключевых работников.

Речь идет о медперсонале, сотрудниках домов престарелых, полицейских, пожарных, тюрем, центров занятости и других профессий, которые подразумевают контакт с людьми.

Мобильные пункты можно будет разбить за 20 минут, собранные мазки персонал будет отправлять в крупные лаборатории, и результаты, как обещают, будут известны через 48 часов.

Британские власти заявляли, что к концу апреля хотят проводить по 100 тыс. тестов день, но пока эта цифра — меньше 30 тыс. в день.

Из 210 домов престарелых, с которыми Би-би-си связалась на прошлой неделе, в 159 сказали, что никто из их сотрудников еще не сдал анализ на Covid-19.

Тем временем министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, который временно заменяет премьер-министра, в интервью Би-би-си признал, что в стране большие проблемы со средствами индивидуальной защиты для медиков, которые работают с Covid-пациентами и подвержены высокому риску заражения большими дозами коронавируса.

"Мы далеки от желаемой ситуации с СИЗ" , — сказал он, добавив, что власти работают, не покладая рук, чтобы увеличить поставки.

Рааб сообщил, что в Британии от коронавируса скончалось 78 сотрудников больниц и 16 сотрудников домов престарелых.

Испанским детям разрешили гулять

В Испании после шести недель жесткого локдауна дети впервые вышли поиграть на улицу. Премьер-министр Педро Санчес внял мольбам критиков и ослабил правила изоляции для детей младше 14 лет.

Теперь они могут гулять по часу в день в радиусе одного километра от дома. Детские площадки все еще закрыты, но велосипеды, скутеры и скейтборды разрешены.

Число смертей от коронавируса за сутки в Испании упало ниже 300 — впервые за долгое время, и минздрав Испании начинает планировать возвращение к "нормальной жизни".

Все дело — в лишних койках?



Германии удается успешнее справляться с распространением коронавируса, чем другим странам.

По последним цифрам Института Роберта Коха при министерстве здравоохранения, в Германии от вируса скончалось 5,5 тысяч человек — это в несколько раз меньше, чем в Британии, Франции, Италии, Испании, США.

Представитель министерства иностранных дел страны Андреас Микаэлис в интервью Би-би-си объяснил эту ситуацию "везением", а также историческим решением иметь запас "лишних" коек в реанимации в больницах.

"Это действительно наследие нашей системы здравоохранения — это практически ее главный принцип (…). Многие эксперты критиковали нас за эти лишние койки и лишние расходы. Но теперь жители Германии могут сказать, что они очень даже рады, что все эти годы финансировали дополнительные больничные места".

По словам Микаэлиса, в Германии 40 тысяч мест в отделениях реанимации, 30 тысяч из которых могут работать с аппаратами ИВЛ.

В Индии и Израиле открылись магазины



Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с радиообращением к населению, призвав людей продолжать оставаться дома, держать дистанцию и отказаться от привычки плеваться на улице.

За последние сутки в стране было зафиксировано 2000 новых заражений, общее число случаев перевалило за 26 тысяч, скончалось 800 человек.

В субботу власти разрешили открыться маленьким магазинам, при условии, что на работу выйдет половина сотрудников, все они будут в масках, и между людьми будет сохраняться дистанция.

В Израиле также начали открываться небольшие магазины — те, которые могут торговать с улицы. Торговые центры и рынки остаются закрытыми.

Ресторанам разрешили не только доставлять, но и торговать едой на вынос из своих помещений.

При этом власти отметили, что меры могут снова ужесточиться, если статистика заболеваний Covid-19 пойдет вверх. В Израиле 15 398 случаев заражения коронавирусом, 199 человек скончались.

США: тесты в аптеках, Трамп разозлился



В американском штате Нью-Йорк, на который уже пришлась почти треть всех 57 тыс. смертей, вызванных коронавирусом в США, тесты на наличие вируса начнут проводить аптеки. Губернатор Эндрю Куомо надеется достичь уровня в 40 тысяч тестов в день, в первую очередь для работников ключевых отраслей.

Президент США Дональд Трамп тем временем, судя по всему, решил отказаться от своих ежедневных пресс-конференций по ситуации с пандемией. В субботу он пропустил свой брифинг, заявив, что брифинги "не стоят его времени и усилий" и обвинив прессу во враждебности.

В четверг во время пресс-конференции в Белом доме Трамп предположил, что возможным лечением от коронавируса может быть инъекция чистящего средства. Это вызвало шквал критики от экспертов и производителей, так как принимать бытовую химию внутрь смертельно опасно для человека. Даже некоторые сторонники президента высказали недоумение, передает корреспондент Би-би-си по Северной Америке Питер Боуэс.

За 18 часов после выступления Трампа нью-йоркская горячая линия для людей, пострадавших от воздействия бытовой химии, получила 30 звонков по сравнению с 13 за такой же временной промежуток годом ранее.

Твит Трампа подтверждает предположения, что ежедневным президентским брифингам пришел конец, так как популярности среди избирателей ему они не добавляют.

В больницах Уханя больше нет коронавируса



В Ухане выписали последнего пациента с Covid-19, сообщили власти Китая. Столица провинции Хубэй, где коронавирус был зафиксирован впервые в мире, находился на карантине три месяца.

Теперь, по официальной информации, в его больницах нет ни одного случая заражения, а последний пациент, пребывавший в тяжелом состоянии, был выписан в пятницу.

С начала вспышки коронавируса в декабре Китай сообщил о 82 816 случаях заражения Covid-19 и 4 632 связанных с этой болезнью смертях. На Ухань пришлось 46 452 случая заражений — 56% от общего числа по стране.