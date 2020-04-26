Коронавирус в мире: в Британии тесты поручили военным, в Испании дети на улице впервые за 42 дня

Число заразившихся коронавирусом по всему миру приближается к трем миллионам, число смертей перевалило за 200 тысяч.
В Британии и США власти расширяют тестирование. В Испании, Израиле, Индии начали действовать послабления карантинного режима. Дональд Трамп отменил свой традиционный брифинг о ситуации с эпидемией. Ранее медики и эксперты раскритиковали его за слова о чистящих средствах в качестве лекарства.
Британская армия начинает помогать тестировать население на коронавирус. 96 мобильных пунктов развернутся по всей стране, в них специально обученные военные будут брать мазки из ротовой полости у ключевых работников.
Речь идет о медперсонале, сотрудниках домов престарелых, полицейских, пожарных, тюрем, центров занятости и других профессий, которые подразумевают контакт с людьми.
Мобильные пункты можно будет разбить за 20 минут, собранные мазки персонал будет отправлять в крупные лаборатории, и результаты, как обещают, будут известны через 48 часов.
Британские власти заявляли, что к концу апреля хотят проводить по 100 тыс. тестов день, но пока эта цифра — меньше 30 тыс. в день.
Из 210 домов престарелых, с которыми Би-би-си связалась на прошлой неделе, в 159 сказали, что никто из их сотрудников еще не сдал анализ на Covid-19.
Тем временем министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, который временно заменяет премьер-министра, в интервью Би-би-си признал, что в стране большие проблемы со средствами индивидуальной защиты для медиков, которые работают с Covid-пациентами и подвержены высокому риску заражения большими дозами коронавируса.
"Мы далеки от желаемой ситуации с СИЗ" , — сказал он, добавив, что власти работают, не покладая рук, чтобы увеличить поставки.
Рааб сообщил, что в Британии от коронавируса скончалось 78 сотрудников больниц и 16 сотрудников домов престарелых.
Испанским детям разрешили гулять
В Испании после шести недель жесткого локдауна дети впервые вышли поиграть на улицу. Премьер-министр Педро Санчес внял мольбам критиков и ослабил правила изоляции для детей младше 14 лет.
Теперь они могут гулять по часу в день в радиусе одного километра от дома. Детские площадки все еще закрыты, но велосипеды, скутеры и скейтборды разрешены.
Число смертей от коронавируса за сутки в Испании упало ниже 300 — впервые за долгое время, и минздрав Испании начинает планировать возвращение к "нормальной жизни".
Все дело — в лишних койках?
Германии удается успешнее справляться с распространением коронавируса, чем другим странам.
По последним цифрам Института Роберта Коха при министерстве здравоохранения, в Германии от вируса скончалось 5,5 тысяч человек — это в несколько раз меньше, чем в Британии, Франции, Италии, Испании, США.
Представитель министерства иностранных дел страны Андреас Микаэлис в интервью Би-би-си объяснил эту ситуацию "везением", а также историческим решением иметь запас "лишних" коек в реанимации в больницах.
"Это действительно наследие нашей системы здравоохранения — это практически ее главный принцип (…). Многие эксперты критиковали нас за эти лишние койки и лишние расходы. Но теперь жители Германии могут сказать, что они очень даже рады, что все эти годы финансировали дополнительные больничные места".
По словам Микаэлиса, в Германии 40 тысяч мест в отделениях реанимации, 30 тысяч из которых могут работать с аппаратами ИВЛ.
В Индии и Израиле открылись магазины
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с радиообращением к населению, призвав людей продолжать оставаться дома, держать дистанцию и отказаться от привычки плеваться на улице.
За последние сутки в стране было зафиксировано 2000 новых заражений, общее число случаев перевалило за 26 тысяч, скончалось 800 человек.
В субботу власти разрешили открыться маленьким магазинам, при условии, что на работу выйдет половина сотрудников, все они будут в масках, и между людьми будет сохраняться дистанция.
В Израиле также начали открываться небольшие магазины — те, которые могут торговать с улицы. Торговые центры и рынки остаются закрытыми.
Ресторанам разрешили не только доставлять, но и торговать едой на вынос из своих помещений.
При этом власти отметили, что меры могут снова ужесточиться, если статистика заболеваний Covid-19 пойдет вверх. В Израиле 15 398 случаев заражения коронавирусом, 199 человек скончались.
США: тесты в аптеках, Трамп разозлился
В американском штате Нью-Йорк, на который уже пришлась почти треть всех 57 тыс. смертей, вызванных коронавирусом в США, тесты на наличие вируса начнут проводить аптеки. Губернатор Эндрю Куомо надеется достичь уровня в 40 тысяч тестов в день, в первую очередь для работников ключевых отраслей.
Президент США Дональд Трамп тем временем, судя по всему, решил отказаться от своих ежедневных пресс-конференций по ситуации с пандемией. В субботу он пропустил свой брифинг, заявив, что брифинги "не стоят его времени и усилий" и обвинив прессу во враждебности.
В четверг во время пресс-конференции в Белом доме Трамп предположил, что возможным лечением от коронавируса может быть инъекция чистящего средства. Это вызвало шквал критики от экспертов и производителей, так как принимать бытовую химию внутрь смертельно опасно для человека. Даже некоторые сторонники президента высказали недоумение, передает корреспондент Би-би-си по Северной Америке Питер Боуэс.
За 18 часов после выступления Трампа нью-йоркская горячая линия для людей, пострадавших от воздействия бытовой химии, получила 30 звонков по сравнению с 13 за такой же временной промежуток годом ранее.
Твит Трампа подтверждает предположения, что ежедневным президентским брифингам пришел конец, так как популярности среди избирателей ему они не добавляют.
В больницах Уханя больше нет коронавируса
В Ухане выписали последнего пациента с Covid-19, сообщили власти Китая. Столица провинции Хубэй, где коронавирус был зафиксирован впервые в мире, находился на карантине три месяца.
Теперь, по официальной информации, в его больницах нет ни одного случая заражения, а последний пациент, пребывавший в тяжелом состоянии, был выписан в пятницу.
С начала вспышки коронавируса в декабре Китай сообщил о 82 816 случаях заражения Covid-19 и 4 632 связанных с этой болезнью смертях. На Ухань пришлось 46 452 случая заражений — 56% от общего числа по стране.