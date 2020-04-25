Коронавирус в мире: ВОЗ предупреждает, что иммунитет не гарантирован

Число заразившихся и умерших от Covid-19 по всему миру продолжает расти, однако в большинстве стран Западной Европы динамика распространения эпидемии ощутимо замедляется. Многие страны приступили к постепенному выходу из жесткого режима карантина.

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По данным Университета Джонса Хопкинса по состоянию на субботу, больных коронавирусом в мире насчитывается 2,8 млн человек, умерших от заболевания - почти 200 тысяч.

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Эксперты ВОЗ предупреждают, что нет доказательств, что даже при наличии антител в крови люди, переболевшие Covid-19, защищены от повторного заражения. При этом тестирование населения на антитела крайне важно для получения реальной картины того, сколько людей в действительности переболело коронавирусом. Эти данные помогут быстрее ослабить ряд карантинных мер, а также они важны для успешной разработки вакцины против вируса.

Лоукостер Wizz Air возобновит полеты из Вены по ряду европейских направлений с 1 мая, заявил исполнительный директор компании Йожеф Варади. По его словам, в компании надеются начать с 30% рейсов, выполнявшихся Wizz Air до начала пандемии, и за два-три месяца вернуться к обычному графику на 75-80%. Однако ни одна из европейских стран, куда намерены начать летать в Wizz Air, пока не отреагировала на это заявление.

Ситуация в Европе

В Великобритании число людей, умерших от коронавируса, превысило 20 тыс. человек. Британское управление здравоохранения сообщает, что по состоянию на субботу зарегистрировано 20,3 тыс. летальных исходов, при этом за последние сутки скончались 813 пациентов.

Это очень важная цифра, поскольку ранее британские медики говорили, что если им удастся удержать число смертей на уровне ниже 20 тысяч, это будет "хорошим исходом" эпидемии.

При этом официальные данные об умерших включают только тех, кто скончался в больницах, поэтому реальное число летальных исходов может быть выше, учитывая, что некоторые умирают у себя дома, в хосписах или в домах престарелых.

Первый человек, заболевший коронавирусом, был обнаружен в Великобритании 51 день назад.

Как передает корреспондент Би-би-си Ник Триггл, есть убедительные свидетельства, что Британия уже прошла пик эпидемии - по крайней мере в отношении пациентов в больницах. Однако число летальных исходов в домах престарелых быстро растет, и это может стать серьезной проблемой для властей.

О более чем 20 тыс. умерших от Covid-19 сообщили еще четыре страны: США, Испания, Италия и Франция.

В Германии за сутки выявлено 2055 новых случаев Covid-19, общее число зараженных в стране, по данным Института Роберта Коха, теперь составляет 152,4 тысячи человек. С начала эпидемии умерли 5767 инфицированных.

Власти Бельгии представили свой план по выводу страны из карантина. Школьники смогут вернуться к занятиям с 11 мая, но в классе должно находиться не более 10 человек единовременно. При этом правительство отмечает, что это лишь предварительные планы и они могут быть пересмотрены.

Коронавирусом в стране заразились более 44 тысяч человек, умерли почти 6700 - это самый высокий показатель смертности на душу населения в Европе.

В субботу жители Беларуси вышли на общенациональный субботник, запланированный властями еще в начале апреля. Между тем за последние сутки там выявлено 817 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных в стране достигло 9590 человек, за все время эпидемии умерли 67 инфицированных. Власти страны с самого начала заявили, что не намерены вводить никаких карантинных мер.

Власти Франции запретили онлайн-продажи антиникотиновых пластырей и наложили ограничения на их продажи в аптеках, после того как группа исследователей предположила, что никотин в определенной степени защищает организм от заражения коронавирусом.

На прошлой неделе одна из парижских больниц предоставила данные, из которых следует, что статистически курильщикам с меньшей вероятностью может понадобиться интенсивное лечение от Covid-19.

Франция намерена продолжить исследования в этой области. Ситуация с коронавирусом в этой стране - одна из самых тяжелых в Европе: более 22 тысяч умерших, почти 160 тысяч зараженных.

Что происходит в мире

Число умерших от Covid-19 в США превысило 51 тысячу человек, заразившихся почти 900 тысяч. Это самые высокие показатели в мире.

При этом три американских штата - Джорджия, Оклахома и Аляска - ослабили жесткий режим карантина. Открылись некоторые магазины помимо продуктовых. В первых двух заработали также салоны красоты и SPA-комплексы, а на Аляске открылись многие рестораны.

Накануне президент Дональд Трамп завершил свой ежедневный брифинг в Белом доме раньше обычного, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Его критикуют за желание отменить карантин в стране вопреки решению губернаторов отдельных штатов. Кроме того, в четверг он предложил подумать о том, чтобы вводить больным Covid-19 спиртосодержащие и хлорные чистящие средства, чем вызвал бурю негодования общественности. Позже он сказал, что журналисты не поняли сарказм в его словах.

Австралия и Новая Зеландия отмечают в субботу национальный День памяти своих солдат, павших на фронтах Первой мировой войны, особенно в ходе неудачной Дарданелльской операции 1915 года, где австралийцев и новозеландцев погибло особенно много. Он известен также как День АНЗАК.

Обычно в обеих странах проходят торжественные церемонии и пышные празднования, но в этом году все мероприятия пришлось отменить из-за эпидемии. Вместо этого люди в назначенный час - на рассвете - вышли на улицу и провели минуту молчания у своих домов.

В Австралии с начала эпидемии выявлено 6677 тысяч заболевших, в Новой Зеландии - 1461.

Власти Индии разрешили открыться небольшим локальным магазинам при условии, что лишь половина персонала вернется к работе. Они обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию с покупателями.

Жесткий карантин был введен в Индии больше месяца назад. Большая часть населения страны занимается поденным трудом, и сотни тысяч семей оказались на грани голода. Официальный Дели заявляет, что ищет наиболее безопасные пути запуска экономики.

В Индии подтверждено около 25 тысяч случаев заражения Covid-19, 780 человек скончались.