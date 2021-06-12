Коронавирус в России набирает обороты. Москва вводит новые ограничения

В России стремительно растет число заболевших коронавирусом. В целом в стране зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние три месяца. В Москве все еще хуже.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В столице выявили более 6,7 тысяч заболевших - такого не было с декабря прошлого года. До последнего московские власти не собирались ужесточать ограничительные меры в столице, но в субботу московский мэр объявил в городе нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников и рекомендовал компаниям перевести часть сотрудников на удаленку.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин признал всплеск пандемии в столице и сказал, что пик придется на первые летние месяцы, а заболеваемость могла вырасти из-за новых штаммов: "Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок".

По его словам, около половины жителей Москвы уже получили иммунитет от коронавируса, но болезнь у москвичей стала протекать тяжелее, и многие заболевшие находятся на искусственной вентиляции легких в реанимации.

"Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает Covid-19", - сказал Собянин в эфире "России 1".

Еще в пятницу Собянин не планировал ужесточать коронавирусные ограничения: "Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять".

В субботу все изменилось.

Какие меры предпринимает Москва

Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. "Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней - с 12 по 20 июня", - говорится на сайте Собянина. Это решение касается предприятий и организаций, которые обычно не работают по выходным дням.

Работодателям с 13 июня рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте от 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями (при условии, что они не сделали прививку от Covid-19).

Работодателям необходимо будет принять меры, направленные на "минимизацию очного присутствия работников", а также обеспечить "проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации".

С 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах.

Запрещается обслуживание посетителей кафе, ресторанов, баров и ночных клубов в ночное время - с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката. "Фактически в парках можно будет только гулять", - говорится на сайте мэра.

"Надо активнее вакцинироваться"

Именно в несоблюдении существующих эпидемиологических мер - ношении масок и соблюдении социального дистанцирования - глава минздрава Михаил Мурашко увидел причину роста заболеваемости.

"В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополающим для блокирования распространения. Это первое. Второе - это соблюдение масочного режима и дистанцирования, ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета", - сказал министр здравоохранения и призвал россиян вакцинироваться.

Низкие темпы вакцинации от коронавируса на прошлой неделе на Петербургском экономическом форуме признавал и президент Владимир Путин. Там же на полях форума в последний раз звучали данные о числе сделавших прививку от Covid-19. Мурашко говорил, что первый компонент вакцины получили около 18 млн человек - то есть примерно 12% населения России.

"И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите", - согласился с главой минздрава Собянин.

О темпах вакцинации рассказал в субботу и российский президент Владимир Путин: "У нас, кстати говоря, это же обычное явление - люди относятся так, настороженно, я бы сказал, ко всем подобным процедурам. Но, на мой взгляд, уже после того, как у нас провакцинировано 18 миллионов уже и ни одного серьезного случая осложнений, мне кажется, это достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире".

За весь период пандемии оперативный штаб насчитал 126 073 умерших. Росстат, который в своей статистике учитывает больше смертей, связанных с Covid-19, сообщил накануне, что только за 2020 год от коронавируса умерли 144 691 человек - 6,8 от общей смертности.

Футбол в пандемию

В пятницу начался чемпионат Европы по футболу, матчи которого запланированы и в России. В субботу - в день России - пройдет первый матч в Петербурге - между Россией и Бельгией.

Петербург также примет еще один матч российской сборной - против Финляндии. Там же на стадионе на Крестовском острове состоятся матчи Финляндии с Бельгией, Польши со Словакией, Швеции со Словакией и Швеции с Польшей. 2 июля в городе будет проведена четвертьфинальная встреча Евро-2020.