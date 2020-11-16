Коронавирус: в России новый пик суточного прироста числа заражений
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В России за минувшие сутки зарегистрированы 22 778 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Это новый максимум суточного прироста, сообщает "Интерфакс". Общее число инфицированных в России достигло 1 млн 948 тысяч 603 человек. Скончались за сутки 303 пациента. Всего с начала эпидемии в стране умерли 33 489 человек. Число активных случаев в стране на текущий момент составляет 461 265.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 778 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник, 16 ноября.

Третий день подряд количество новых случаев в РФ держится на уровне выше 22 тысяч, планка в 20 тысяч была преодолена 6 ноября, в 21 тысячу — 9 ноября.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. Четвертый день подряд количество зарегистрированных случаев превышает шесть тысяч. За последние сутки в российской столице было выявлено 6 360 новых случаев Covid-19. Скончались 72 пациента, были выписаны по выздоровлению 4 244 человека.

В России за сутки умерли 303 пациента, 13 864 выписаны. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 948 тыс. 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее количество умерших за весь период составляет 33 489, по выздоровлению были выписаны 453 849 человек. Лечение продолжают 461 265 пациентов.

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Интерфакс

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Интерфакс

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