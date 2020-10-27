Коронавирус в России: новый рекорд смертности и масочный режим по всей стране

В России усиливают масочный режим - всем без исключения россиянам нужно носить маски в лифтах и других местах скопления людей. Ресторанам запрещают работать ночью. Тем временем за сутки умерло рекордное число пациентов с Covid-19, а количество новых случаев заражения оказалось ниже, чем накануне.

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Рекорд по числу смертей за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев, умерли 320 человек, заявил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальная суточная смертность за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен в среду, 21 октября, когда штаб сообщал о смерти 317 пациентов с Covid-19. До этого максимум фиксировался 15 октября, тогда умерли 286 человек.

Суточный прирост новых заражений при этом сократился. Накануне было 17 347 случаев - и второй раз с пятницы, 23 октября, была превышена планка в 17 тысяч заражений.

В Москве зарегистрировали 4 312 новых случаев (накануне было 5 224), умер 61 человек. Число умерших в столице пациентов с Covid-19 превысило 6,5 тысячи, а количество заражений еще накануне превысило отметку 400 тысяч. В Петербурге за последние сутки выявили еще 721 случай, в Подмосковье - 496, в остальных регионах - меньше 400 тысяч заражений. Всего в России за время пандемии зарегистрировали 1 547 774 заражений, вылечились 1 158 940 человек, умерли 26 589 пациентов.

Маски в лифте, общепит не работает ночью

В России тем временем вводятся новые ограничения. Они оформлены постановлением Роспотребнадзора, однако его рекомендации региональным властям до сих пор носили обязательный характер.

Во-первых, вводится более жесткий масочный режим. Во-вторых, будет запрещена работа ресторанов после 23:00. Постановление вступает в силу с 28 октября.

Все, кто находится в России, следует из документа, должны носить маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси, а также на парковках и в лифтах. "Местами массового пребывания людей" Роспотребнадзор считает те, где одновременно могут находиться более 50 человек. Масочный режим уже действовал в Москве и других регионах, но о лифтах и парковках Роспотребнадзор заявил впервые.

Регионам также рекомендуется запретить "зрелищно-развлекательные мероприятия" и работу заведений общественного питания с 23:00 до 06:00. Из формулировки в постановлении до конца не ясно, коснется ли это баров. Скорее всего, коснется.

"Пока не очень понятно, как это трактовать, тут довольно сложная ситуация, - сказал Би-би-си глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. - По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности невозможно разделить ресторан и клуб, где подается питание - формально у них одна и та же экономическая деятельность и они оба подпадают под категорию предприятий общепита".

Ранее региональные власти сами ограничивали работу ресторанов и баров в ночное время. Это было сделанов, в частности, в Петербурге и Подмосковье. А в Москве вместо этого была введена система с QR-кодами, которая должна была помочь определить людей, контактировавших с заразившимся коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что владельцы ночных клубов и баров сами просили ввести эту систему, чтобы избежать нового закрытия из-за Covid-19.

Постановление "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-19 в период сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциям и гриппом" подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Когда ждать следующего обострения

Ситуация с заболеваемостью Covid-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, считает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "После новогодних праздников в феврале-марте эпидемический процесс снова интенсифицируется, и к летним показателям мы вернемся, скорее всего, ближе к лету", - сказала она.

К концу лета суточный прирост новых случаев Covid-19 снизился до 5 тысяч, в сентябре начал резко увеличиваться, а в октябре превысил максимум, зафиксированный в мае.

Ранее Пшеничная говорила, что осенний всплеск заболеваемости Covid-19 в России не превысит планку 20 тысяч случаев в сутки, но позже изменила свой прогноз в худшую сторону.

Ситуация стабилизируется не раньше декабря, сказал ТАСС другой замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов. "Период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, - это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста", - признал он.

Чтобы пандемия пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, пояснила Пшеничная. Коронавирус в различных странах может быть активен еще минимум полтора года, полагает эксперт.

Что с кислородом

Тем временем, по данным РБК, министерство промышленности и торговли России запросило металлургические компании об их возможностях по производству медицинского кислорода для обеспечения больниц. Об этом изданию рассказали источники в трех крупных компаниях, получивших подобные запросы, и подтвердили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, российская промышленность располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода - некоторые крупные предприятия загружены всего на 20%.

Однако металлургические заводы производят технический кислород, который используется при производстве чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического нормами примесей оксида углерода, кислот и озона, для его производства необходима лицензия, процесс получения которой может растянуться на два года, уточняет РБК, ссылаясь на "Медицинский вестник".

У Новолипецкого металлургического комбината миллиардера Владимира Лисина уже есть лицензия для производства медицинского кислорода.

Потребность в кислороде сейчас возросла, потому что открываются новые стационары для пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе СМИ сообщали, что больнице №20 в Ростове-на-Дону в один день умерли 13 пациентов с Covid-19 - якобы из-за перебоев с подачей медицинского кислорода. По данным медиков, сбои были в последние несколько недель из-за проблем со снабжением.

Врачи ковидного госпиталя, развернутого на базе больницы №20, действительно подавали рапорт об отключении кислорода, но проблем с поставкой кислородных баллонов не было, заявила в понедельник начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

Во вторник пресс-служба губернатора сообщила, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская уволена по собственному желанию.

Covid-19 сократил меню

Кризис, вызванный ограничениями из-за пандемии, вынудил некоторых рестораторов оптимизировать затраты и начать сокращать меню и часы работы, чтобы снизить расходы на зарплату сотрудникам и коммунальные платежи, пишет "Коммерсант".

Владелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук сказал изданию, что его заведения пока продолжают работать по привычному графику, однако меню уже пришлось сократить на 30%.

"Росинтер", который управляет такими сетями, как IL Patio и "Планета суши", также пересмотрел меню, добавив блюда, которые меньше стоят.

Другие сети заявили "Коммерсанту", что и меню, и график работы пока не меняли. Возможно, после постановления Роспотребнадзора о запрете развлекательных мероприятий и ночной работе ресторанов ситуация изменится.