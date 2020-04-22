Коронавирус в России: Собянин предложил ввести пропуска по всей стране

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. Спецпропуска сейчас действуют в столице и ряде других регионов.

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"С сегодняшнего дня в Москве введен автоматический, я подчеркиваю, автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и кончая личными машинами", - напомнил Собянин (цитаты по РИА Новости).

"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы, - продолжил мэр. - Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее".

Со среды в Москве введен автоматический контроль за гражданами, которые передвигаются на всех видах транспорта. Власти сообщали, что в автоматическом режиме будут выписываться штрафы автомобилистам с камер фиксации нарушений. В метро можно попасать только по карте "Тройка", привязанной к цифровому пропуску.

За сутки число нарушений правил передвижения по Москве уменьшилось на четверть, в среду полиция составила почти 1,4 тысячи протоколов из-за несоблюдения режима самоизоляции, сообщил глава главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. "Индекс самоизоляции" "Яндекса" при этом незначительно повысился. Накануне в Москве на 15:00 он составлял 3,1, в среду в это же время - 3,2 (по шкале от 0 до 5).

Число заразившихся умеренно растет

В России к утру среды было зарегистрировано еще 5 236 случаев заболевания коронавирусом, примерно половина из них (2 548) - в Москве, общее число зараженных в стране достигло 57 999.

За сутки умерли 57 человек, 28 из них - в Москве. За весь период распространения коронавируса в России умерли 513 человек, выздоровели - 4 420.

Накануне прирост был немного больше - 5 642 новых случая заражения коронавирусом.