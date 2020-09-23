Коронавирус в России: умер депутат Госдумы, в стране все больше зараженных

Число новых случаев коронавируса в России растет десятый день подряд и превышает число вылечившихся. Умер депутат Госдумы Ваха Агаев. Среди выздоровевших — оперная певица Анна Нетребко. Сигареты все-таки резко подорожают в следующем году, и связано это с пандемией. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

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Десятый день роста





Число новых случаев Covid-19 десятый день подряд выше, чем было накануне. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом утром в среду сообщил, что за сутки было зарегистрировано еще 6 431 заражение. Накануне было 6 215.

6 431 новый случай за сутки — это максимум с 13 июля. Тогда в России зарегистрировали 6 537 заражений, после чего этот показатель был ниже. Пятый день суточный прирост превышает 6 тысяч.

В Москве подтверждено 970 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне (было 980), но отметку в 700 случаев столица превысила только 15 сентября, а в прошлую пятницу пробила планку в 800 случаев.

За последние сутки в России умерли 150 пациентов с Covid-19 (накануне — 160). Выписано 5 750 человек — то есть меньше, чем заразились, как и в предыдущие дни сентября. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 122 241 случай коронавируса, 19 799 смертей заразившихся им пациентов и 923 699 выписанных. При этом оперативный штаб учитывает только те летальные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти (а Ростат считает всех умерших с Covid-19).

Умер депутат Госдумы



Вечером в среду стало известно, что скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев. У него был коронавирус.

О смерти 67-летнего депутата сообщил РИА Новости его товарищ по фракции Сергей Гаврилов. "В последнее время он лечился от коронавируса", — подтвердил Интерфаксу зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Агаев — первый депутат Госдумы, скончавшийся от коронавируса.

Спикер Вячеслав Володин в среду говорил, что число госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы выросло до 13 человек (еще накануне он говорил о 10 депутатах).

Нетребко уже вылечилась



Оперная певица Анна Нетребко, неделю назад сообщившая о том, что тоже заразилась коронавирусом, написала в "Инстаграме", что ее уже выписали.

"Вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием Covid", — написала всемирно известная певица в "Инстаграме".

Нетребко поделилась своими наблюдениями: "На данный момент в Москве очень много зараженных. 75% болеет легко, как обычная простуда, и не нуждаются в госпитализации. Вирус на каждого человека может повлиять по-разному и довольно быстро — этим он и опасен!"

"Я знала, что заболею сильно и сразу, как только поднялась температура под 39, уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро, — пишет она. — Обоняние почти восстановилось, и вчера я даже пробовала петь. И смогла!"

Еще до госпитализации Нетребко ушла на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у певца Ильдара Абдразакова, с которым она солирует в опере "Дон Карлос" в Большом театре. 10 сентября театр отменил эту постановку.

4,8 млн безработных



Безработица в России в августе и сентябре вышла на плато, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Удалось предотвратить взрывной рост безработицы, — сказал он на заседании Совета Федерации. — Это примерно 4,8 млн человек безработных против 3,5 млн в первом квартале".

Куратор российской экономики в правительстве признал, что для страны дополнительно более 1 млн безработных — "одна из ключевых проблем". Это число в течение следующего года нужно сократить, повысив занятость, добавил Белоусов.

Кризис нанес сильнейший удар по экономике России, объем ВВП и реально располагаемые доходы населения упали на 8% к уровню предшествующего года, а оборот розничной торговли — на 16%, напоминил сенаторам первый вице-премьер. "Такого спада по глубине и интенсивности экономика не испытывала с 2009 года", — констатировал он.

Говорил о безработице в среду и президент Владимир Путин. "В некоторых странах там цифры совсем другие, критические. Но ситуация у нас остается напряженной. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост и в августе и сейчас превышает 6% экономически активного населения", — сказал Путин на встрече с сенаторами (она прошла в очном, а не онлайн-режиме).

По итогам июня в России был зафиксирована рекордная безработица за восемь лет — ее уровень составил 6,2%, что стало максимальным значением с марта 2012 года. А число россиян, живущих за чертой бедности, в апреле-июне — то есть после начала пандемии — составило 13,5% населения.

Омбудсмен предупреждает



Тем временем уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов заявил, что бизнес, оформивший в июне льготные кредиты под 2% на поддержку занятости, мог невольно нарушить обязательное условие о сохранении штата сотрудников, и в этом случае предпринимателям придется возвращать кредит по стандартной ставке примерно в 15%.

Это может привести к массовым банкротствам, считает Титов. Он написал об этом в письме премьер-министру Михаилу Мишустину — копия есть в РБК.

Льготная программа кредитования под 2% позволяет предприятию списать заем и проценты по нему в случае сохранения занятости, но проблема в том, что на момент выдачи кредитов банкам была недоступна официальная информация о численности сотрудников на предприятиях на 1 июня, и они руководствовались данными за апрель, объясняет издание. Не зная об этом, предприниматели могли сократить штат сотрудников относительно апреля и будут вынуждены вернуть деньги с процентами по полной ставке, предупредил Титов.

Сигареты подорожают



Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, а не на 4%, как другие подакцизные товары, передает Интерфакс. Производители ранее предупреждали, что это приведет к резкому повышению цен на табак.

При чем тут коронавирус? Неделю назад стало известно, что министерство финансов предложило в 2021 году таким резким повышением акциза на сигареты компенсировать рост бюджетных расходов, связанный с пандемией.

Табачные компании считают, что в таком случае цены в среднем вырастут на 20 рублей за пачку. Акциз составляет значительную часть в цене табака, средняя цена пачки сигарет в рознице достигнет 140 рублей, прогнозировал представитель одной из табачных кампаний.

Данная мера даст российскому бюджету около 80 млрд рублей, пишет Интерфакс.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин с выводом производителей о том, что рост акцизов неизбежно приведет к росту цен на сигареты, не согласился.

"Речь идет об изъятии сверхдоходов у тех же табачников, — сказал он на заседании. — Наша задача — проконтролировать, чтобы это не произошло. А вот сверхдоходы были изъяты в ситуации непростой. Давайте возьмем на контроль".

Режим самоизоляции для вернувшихся из-за границы

Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Оно было опубликовано в среду.

Пройти тестирование нужно после возвращения в страну. Тесты, сделанные за границей, не принимаются.

На прошлой неделе оперативный штаб по коронавирусу принял решение об открытии авиасообщения с Беларусью и Кыргызстаном, а с 27 сентября — и с Южной Кореей.

Ранее регулярные полеты возобновились в Британию, Египет, ОАЭ и другие страны. Можно улететь в Стамбул, Анталию и на Занзибар.