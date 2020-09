Коронавирус в России: умер депутат Госдумы, в стране все больше зараженных

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID ✊✊✊ Хочу поблагодарить врачей и персонал 52 Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение ( ковидная пневмония средней степени тяжести) Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться👊👊👊! И , конечно поблагодарить моих подписчиков за поддержку, энергию и тёплые слова! Я чувствовала вас и по этому поправилась быстрее! И , конечно @marikabdrazakova , которая болела вместе со мной 🙏🏻 за поддержку и компанию!❤️В следующем посте я поделюсь информацией, которая может быть вам полезна и интересна! Спасибо 🙏🏻❤️❤️❤️ Dear Friends! Happy to inform you, what from yesterday I am out of hospital! I bit this shit call’s COVID 👊👊👊! I want to thank Russian doctors from Moscow hospital 52 for my fast (8days) recovery! They really know how to treat this virus 👊! And I want to thank all of you for support, energy and good vibes you send to me!! I feel it❤️🙏🏻❤️🙏🏻 THANK YOU! In next post I give you some information which will be interesting and useful for you 😍

A post shared by @ anna_netrebko_yusi_tiago on Sep 23, 2020 at 12:36am PDT