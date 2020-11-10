Коронавирус в России: в Москве вводят новые ограничения

Число случаев Covid-19, выявленных в России и в Москве за сутки, оказалось меньше, чем накануне, когда были установлены антирекорды. Тем временем в Москве ужесточают режим ограничений — закрывают ночные клубы, часть вузов и колледжей переводят на дистанционный режим учебы. Ограничения — до 15 января. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

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Меньше, чем накануне

В России за сутки выявили еще 20 977 заражений Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это второй по величине показатель за все время.

Накануне суточный приост впервые превысил планку в 21 тысячу (21 798 случаев), отметка в 20 тысяч случаев впервые была преодолена 6 ноября, 19 тысяч — 4 ноября, 18 тысяч — 30 октября. Эпидимиологи считают, что рост заболеваемости продолжится.

В Москве зафиксировали 5 902 новых случаев после рекордных 6 897 заражений накануне. В Петербурге новый максимум — 1485 заражений за сутки (накануне было 1 403).

Умерли в России за сутки 368 пациентов (в Москве — 68, в Петербурге — 62). Максимальную смертность пациентов с Covid-19 в стране фиксировали 4 ноября — 389 человек.

За все время в России умерли 31 161 пациентов с Covid-19, 1 350 741 человек выздоровели, всего заразились 1 817 109. Среди заразившихся уже 117 депутатов Госдумы, объявил во вторник спикер Вячеслав Володин. Один депутат умер. Состав Госдумы — 450 депутатов.

Чего ждут эксперты

Рост заболеваемости будет продолжаться еще минимум семь-десять дней, ситуация крайне нестабильна, заявила во вторник замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"О пике говорить еще преждевременно, так как ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх", — сказала она журналистам.

По прогнозу Пшеничной, рост будет продолжаться "в основном за счет регионов", пиковых значений они будут достигать в разное время.

Накануне инфекционист Евгений Тимаков говорил, что ситуация в Москве стабилизируется, но резкого снижения числа заражений сразу не будет. По его мнению, такое снижение возможно в январе, а в России еще месяц будет увеличиваться число заражений Covid-19.

Пшеничная же напомнила, что обычно при минусовой температуре циркуляция респираторных вирусов становится менее активной. "Но вирус Sars-CoV2 новый, и как на него повлияют низкие температуры, сказать сложно", — сказала эпидемиолог.

В Москве закрывают ночные клубы, студенты уходят на удаленку

На этом фоне власти Москвы объявили о новых ограничительных мерах. В частности, прекращается работа ночных клубов и ресторанов в ночное время. Ограничения начинают действовать с 13 ноября и продлятся до 15 января.

В конце октября Роспотребнадзор рекомендовал регионам такую меру, но вице-мэр Москвы Анастасия Ракова тогда заявляла, что власти не планируют закрывать ночные заведения, так как система с QR-кодами обеспечивает контроль, а в городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости Covid-19. В Петербурге ночную работу баров запретили.

В своем блоге мэр Сергей Собянин написал, что теперь в Москве в ресторанах, кафе, барах, а также развлекательных заведениях запрещается обслуживание после 23:00. Ограничения не коснется торговли навынос и доставку.

Кроме того, студенты городских вузов и колледжей переводятся на дистанционный режим учебы. Таким образом, крупные университеты ограничения Собянина не коснулись — он лишь рекомендует федеральным и частным вузам и колледжам принять аналогичные решения. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, временно заблокируют.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала, решил Собянин. Спортивные мероприятия со зрителями разрешаются только при согласовании с властями.

Приостанавливается проведение других культурных и развлекательных мероприятий. Выставки, вернисажи, лекции, тренинги, презентации и мастер-классы — теперь только в режиме онлайн, написал в своем блоге мэр Москвы.

"Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост", — объяснил свое решение Собянин.

По его словам, больницы работают на пределе. "Медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе. В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно", — добавил он.