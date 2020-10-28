Коронавирус в России: в Омске "скорые" привезли больных к минздраву из-за нехватки мест в больницах

Врачи скорой помощи отвезли находящихся в тяжелом состоянии больных к минздраву Омской области и включили сирены, чтобы привлечь внимание чиновников к тому, что больницы не смогли принять их пациентов. В России установлен новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с Covid-19. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.
Что рассказали омские журналисты
О том, что около десяти вечера по местному времени к областному министерству здравоохранения подъехали две машины скорой помощи с больными, которых не принимают больницы, накануне сообщило омское издание "Город55".
Водители включили сирены. Через десять минут стало известно, что "скорые" повезли пациентов в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2.
Врачи скорой помощи привезли зараженных коронавирусом к зданию омского Минздрава https://t.co/NZ0KjstgjO pic.twitter.com/UKSlT3FZjj— Город55 (@NewsGorod55) October 27, 2020
"Возможно, по внутренней связи сотрудникам сообщили, что там найдут места. Из здания минздрава к отчаявшимся медикам никто не выходил", - писало издание.
"С самого утра эти две кареты ездили по городским больницам, чтобы пристроить тяжелых пациентов (у одного поражение легких 70-80%). Под вечер, видимо, сдали нервы", - предположили журналисты. По их данным, вскоре после демарша медиков рядом с минздравом появились полицейские, которых отправили "узнать, что происходит".
В одной из скорых был 85-летний мужчина с 88% поражения легких, в другой 70-летняя пациентка с 81% поражения легких. В итоге в больнице №2 приняли этих людей, сообщал "Город55".
По данным издания, эта больница "забита до отказа". "У нас свободных коек не бывает, только одного выписывают, тут же "скорая" привозит на его место другого", - цитирует оно сотрудника больницы, говорившего на условиях анонимности. На вопрос, куда же тогда положат тех, кого возили к областному минздраву, собеседник издания ответить не смог.
Что говорят омские власти
Уже ночью ситуацию прокомментировали в областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"27 октября около 22:00 к зданию министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии. Позже подъехала третья машина без пациента. Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения", - говорится в заявлении.
"Минздрав отреагировал на ситуацию", - заявили в штабе.
Там подтвердили, что пациенты были госпитализированы в стационар больницы №2. В министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование, "работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль", сказано в сообщении.
Утром губернатор Александр Бурков потребовал в течение дня установить ответственных за ситуацию, из-за которой пациенты провели в скорой помощи 12 часов, пишет "Город55".
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Минимум дважды в сутки мне докладывают о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. Вчерашний день не был исключением. Курирующий вопрос зампред доложил, что ситуация напряженная. ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава. В режиме видеосвязи я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду Правительства установить персональную ответственность за случившееся. Итоги проверки должны быть сегодня, этого требует ситуация, чтобы вчерашний эпизод не повторился. Решения по результатам расследования также будут приняты сегодня.
"ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии", - написал губернатор в "Инстаграме".
По словам Буркова, произошедшее показывает сбой системы лечебного блока минздрава. "Итоги проверки должны быть сегодня, этого требует ситуация, чтобы вчерашний эпизод не повторился, - потребовал он. - Решения по результатам расследования также будут приняты сегодня".
Позже стало известно, что замминистра здравоохранения Анастасия Малова, которая отвечает за службы скорой помощм в Омске, отстранена от работы на период служебного расследования.
Кремль также не остался в стороне от ситуации и назвал ее "непозволительной". "Если говорить, что надо [делать в связи с такими случаями], то лучше, чтобы ситуация вообще до этого не доходила", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин считает, что второй волны коронавируса в России нет, просто до некоторых регионов только докатилась первая волна. "Надо держать руку на пульсе!" pic.twitter.com/zHHwBcRpG5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 28, 2020
В 16 регионах России сложилась критическая ситуация со свободными койками для больных коронавирусом, в пяти регионах места в ковидных стационарах заняты уже на 95%, заявила в среду на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.
Ночью еще две бригады скорой помощи не смогли разместить пациентов в больницах Омска, сообщает со ссылкой на свои данные "Город55".
"Одна из машин около пяти часов ездила с девушкой с 75% поражения легких, другая бригада не могла разместить больного с четырех утра. По словам медиков скорой помощи, такие ситуации происходят ежедневно и после вчерашнего случая ничего не изменилось", - утверждает издание.
С начала пандемии в Омской области было зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - еще 190 (накануне был 191 случай). За время пандемии умерли 402 пациента с Covid-19, за последние сутки власти не зарегистрировали ни одной смерти.
Минобороны тем временем по указанию министра Сергея Шойгу направит в Курганскую область бригаду военных медиков для лечения больных коронавирусом, сообщили в военном ведомстве. Об этом, как рассказывала Би-би-си, просили врачи.
Новый рекорд смертности
В России за сутки выявлено 16 202 новых случая коронавируса, умерли 347 пациентов, сообщил оперативный штаб.
Суточная смертность - максимальная за время пандемии. Предыдущий рекорд был накануне - 320 смертей, а еще раньше 21 октября - 317 летальных исходов. Суточная смертность превышает 200 человек девятый день подряд.
Из 347 пациентов 75 человек умерли в Москве. Это максимум с 31 мая, когда скончались 76 пациентов. Накануне в столице зарегистрировали 61 смерть.
При этом суточный прирост новых случаев в России снова сократился. Накануне фиксировали 16 550 новых случаев (то есть на 348 больше), еще днем ранее - 17 347. Больше 17 тысяч заражений регистрировали и в пятницу.
В Москве за сутки выявлено 3 670 заболевших. Число новых случаев заметно снизилось - это минимум с 8 октября. Накануне было 4 312 случаев, в понедельник - 5 224, в воскресенье - 4 455. Прирост заболеваемости в Москве гораздо ниже, чем это было в середине сентября, оценила цифры глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Введенные ограничения оправдали себя, считает она. А в Подмосковье продолжается рост - более 500 случаев заражения впервые с 24 июня.
За время пандемии в России выявили 1 563 976 случаев, 1 171 301 пациент вылечился, 26 935 умерли. Число заразившихся коронавирусом в мире за прошедшую неделю оказалось рекордным - 2,8 млн случаев, объявила Всемирная организация здравоохранения. Общее число приближается к 44 млн.
"Не носили маски, не мыли руки"
Главная причина заболевания коронавирусом - несоблюдение санитарных правил, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сослалась на опросы, проведенные ее ведомством, из которых следует, что 85% заболевших "не носили маски, не мыли руки".
"Количество людей, которые соблюдают требования, за последний месяц выросло. Если в начале сентября эти требования соблюдали не более 40%, то сегодня мы видим, что в транспорте количество людей [в масках] значительно увеличивается", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Со среды на всей территории России вводится режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, в том числе в транспорте, на парковках и лифтах.
Попова также оценила число ковид-диссидентов в России, которые отказываются носить маски. "Количество людей, которые не верят в существование коронавируса, значительно увеличилось. Сегодня социологи говорят, что это не больше 10% в нашем обществе", - сказала Попова. И это, по ее мнению, много.
Тем временем суд в Барнауле рассмотрит дело против группы жителей, которые массово отказались надевать маски в трамвае и снимали все происходящее на телефоны, пишет Интерфакс со ссылкой на региональное управление МВД.
"В трамвай №10 на двух следующих друг за другом остановках зашли группы людей без средств индивидуальной защиты. Всего 17 человек, - сообщили в полиции. - На просьбу кондуктора надеть защитные маски пассажиры начали возмущаться, снимать происходящее на сотовые телефоны и вести себя агрессивно, отказываясь выходить из общественного транспорта".