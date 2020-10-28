Коронавирус в России: в Омске "скорые" привезли больных к минздраву из-за нехватки мест в больницах

Врачи скорой помощи отвезли находящихся в тяжелом состоянии больных к минздраву Омской области и включили сирены, чтобы привлечь внимание чиновников к тому, что больницы не смогли принять их пациентов. В России установлен новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с Covid-19. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что рассказали омские журналисты

О том, что около десяти вечера по местному времени к областному министерству здравоохранения подъехали две машины скорой помощи с больными, которых не принимают больницы, накануне сообщило омское издание "Город55".

Водители включили сирены. Через десять минут стало известно, что "скорые" повезли пациентов в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2.

Врачи скорой помощи привезли зараженных коронавирусом к зданию омского Минздрава https://t.co/NZ0KjstgjO pic.twitter.com/UKSlT3FZjj — Город55 (@NewsGorod55) October 27, 2020

"Возможно, по внутренней связи сотрудникам сообщили, что там найдут места. Из здания минздрава к отчаявшимся медикам никто не выходил", - писало издание.

"С самого утра эти две кареты ездили по городским больницам, чтобы пристроить тяжелых пациентов (у одного поражение легких 70-80%). Под вечер, видимо, сдали нервы", - предположили журналисты. По их данным, вскоре после демарша медиков рядом с минздравом появились полицейские, которых отправили "узнать, что происходит".

В одной из скорых был 85-летний мужчина с 88% поражения легких, в другой 70-летняя пациентка с 81% поражения легких. В итоге в больнице №2 приняли этих людей, сообщал "Город55".

По данным издания, эта больница "забита до отказа". "У нас свободных коек не бывает, только одного выписывают, тут же "скорая" привозит на его место другого", - цитирует оно сотрудника больницы, говорившего на условиях анонимности. На вопрос, куда же тогда положат тех, кого возили к областному минздраву, собеседник издания ответить не смог.

Что говорят омские власти

Уже ночью ситуацию прокомментировали в областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"27 октября около 22:00 к зданию министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии. Позже подъехала третья машина без пациента. Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения", - говорится в заявлении.

"Минздрав отреагировал на ситуацию", - заявили в штабе.

Там подтвердили, что пациенты были госпитализированы в стационар больницы №2. В министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование, "работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль", сказано в сообщении.

Утром губернатор Александр Бурков потребовал в течение дня установить ответственных за ситуацию, из-за которой пациенты провели в скорой помощи 12 часов, пишет "Город55".

"ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии", - написал губернатор в "Инстаграме".

По словам Буркова, произошедшее показывает сбой системы лечебного блока минздрава. "Итоги проверки должны быть сегодня, этого требует ситуация, чтобы вчерашний эпизод не повторился, - потребовал он. - Решения по результатам расследования также будут приняты сегодня".

Позже стало известно, что замминистра здравоохранения Анастасия Малова, которая отвечает за службы скорой помощм в Омске, отстранена от работы на период служебного расследования.

Кремль также не остался в стороне от ситуации и назвал ее "непозволительной". "Если говорить, что надо [делать в связи с такими случаями], то лучше, чтобы ситуация вообще до этого не доходила", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин считает, что второй волны коронавируса в России нет, просто до некоторых регионов только докатилась первая волна. "Надо держать руку на пульсе!" pic.twitter.com/zHHwBcRpG5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 28, 2020

В 16 регионах России сложилась критическая ситуация со свободными койками для больных коронавирусом, в пяти регионах места в ковидных стационарах заняты уже на 95%, заявила в среду на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

Ночью еще две бригады скорой помощи не смогли разместить пациентов в больницах Омска, сообщает со ссылкой на свои данные "Город55".

"Одна из машин около пяти часов ездила с девушкой с 75% поражения легких, другая бригада не могла разместить больного с четырех утра. По словам медиков скорой помощи, такие ситуации происходят ежедневно и после вчерашнего случая ничего не изменилось", - утверждает издание.

С начала пандемии в Омской области было зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - еще 190 (накануне был 191 случай). За время пандемии умерли 402 пациента с Covid-19, за последние сутки власти не зарегистрировали ни одной смерти.

Минобороны тем временем по указанию министра Сергея Шойгу направит в Курганскую область бригаду военных медиков для лечения больных коронавирусом, сообщили в военном ведомстве. Об этом, как рассказывала Би-би-си, просили врачи.

Новый рекорд смертности

В России за сутки выявлено 16 202 новых случая коронавируса, умерли 347 пациентов, сообщил оперативный штаб.

Суточная смертность - максимальная за время пандемии. Предыдущий рекорд был накануне - 320 смертей, а еще раньше 21 октября - 317 летальных исходов. Суточная смертность превышает 200 человек девятый день подряд.

Из 347 пациентов 75 человек умерли в Москве. Это максимум с 31 мая, когда скончались 76 пациентов. Накануне в столице зарегистрировали 61 смерть.

При этом суточный прирост новых случаев в России снова сократился. Накануне фиксировали 16 550 новых случаев (то есть на 348 больше), еще днем ранее - 17 347. Больше 17 тысяч заражений регистрировали и в пятницу.

В Москве за сутки выявлено 3 670 заболевших. Число новых случаев заметно снизилось - это минимум с 8 октября. Накануне было 4 312 случаев, в понедельник - 5 224, в воскресенье - 4 455. Прирост заболеваемости в Москве гораздо ниже, чем это было в середине сентября, оценила цифры глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Введенные ограничения оправдали себя, считает она. А в Подмосковье продолжается рост - более 500 случаев заражения впервые с 24 июня.

За время пандемии в России выявили 1 563 976 случаев, 1 171 301 пациент вылечился, 26 935 умерли. Число заразившихся коронавирусом в мире за прошедшую неделю оказалось рекордным - 2,8 млн случаев, объявила Всемирная организация здравоохранения. Общее число приближается к 44 млн.

"Не носили маски, не мыли руки"

Главная причина заболевания коронавирусом - несоблюдение санитарных правил, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сослалась на опросы, проведенные ее ведомством, из которых следует, что 85% заболевших "не носили маски, не мыли руки".

"Количество людей, которые соблюдают требования, за последний месяц выросло. Если в начале сентября эти требования соблюдали не более 40%, то сегодня мы видим, что в транспорте количество людей [в масках] значительно увеличивается", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".

Со среды на всей территории России вводится режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, в том числе в транспорте, на парковках и лифтах.

Попова также оценила число ковид-диссидентов в России, которые отказываются носить маски. "Количество людей, которые не верят в существование коронавируса, значительно увеличилось. Сегодня социологи говорят, что это не больше 10% в нашем обществе", - сказала Попова. И это, по ее мнению, много.

Тем временем суд в Барнауле рассмотрит дело против группы жителей, которые массово отказались надевать маски в трамвае и снимали все происходящее на телефоны, пишет Интерфакс со ссылкой на региональное управление МВД.

"В трамвай №10 на двух следующих друг за другом остановках зашли группы людей без средств индивидуальной защиты. Всего 17 человек, - сообщили в полиции. - На просьбу кондуктора надеть защитные маски пассажиры начали возмущаться, снимать происходящее на сотовые телефоны и вести себя агрессивно, отказываясь выходить из общественного транспорта".