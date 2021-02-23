Коронавирус: в США число умерших от Covid-19 превысило отметку в полмиллиона человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В США число летальных исходов среди пациентов с Covid-19 преодолело полумиллионную отметку. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в стране скончался 500 071 человек с Covid-19. Соединенные штаты занимают первое место в мире по количеству смертей от коронавируса с этим показателем.

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Американские СМИ сообщают, что в США число жертв коронавируса стало больше, чем количество потерь страны во Второй мировой войне (291 тысяча), Корейской войне (47,4 тысячи) и войне во Вьетнаме (33,7 тысячи).

Общее число случаев заражения коронавирусом в США превышает 28 миллионов.

Президент США Джо Байден в понедельник объявил траур в память о жертвах коронавируса. Флаги по всей стране будут приспущены на протяжении пяти дней.

Помимо США, в тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от Covid-19 входят Бразилия (246,5 тыс.) и Мексика (180,1 тыс.). В Латвии коронавирус стал причиной смерти более полутора тысяч человек.

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