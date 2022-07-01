Коронавирус: в Великобритании вновь отмечен резкий рост числа заболевших

По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), в стране вновь наметился быстрый рост заболеваемости ковидом.

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На сегодня число заболевших составляет около 2,3 млн, то есть каждый тридцатый житель страны болен ковидом, это на 32% больше, чем всего неделю назад.

Специалисты относят это на счет двух новых и очень быстро распространяющихся разновидностей Омикрона — BA.4 и BA.5.

Причем заболеть могут даже те, кто уже перенес ковид, правда, прививки по-прежнему помогают перенести болезнь в более легкой форме.

Проанализировав ситуацию в Англии, ONS пришла к выводу, что рост заболеваемости отмечается во всех регионах и среди всех возрастных групп.

Что происходит в больницах?

На 30 июня в больницах Англии находилось почти 9 тысяч пациентов с ковидом — в два раза больше, чем в начале месяца.

Сходный рост наблюдается и в других частях Великобритании.

Число пациентов с ковидом, находящихся сейчас в больницах, не в пример ниже, чем на пике пандемии в январе 2021 года, когда более 34 тыс. человек с вариантом Альфа попали в стационар.

Тем не менее с начала июня число больных ковидом в отделениях реанимации возросло в Англии со 111 до 211.

Опять же, это лишь капля в море по сравнению с январем 2021 года, когда более 3700 человек нуждались в интенсивной терапии.

Медики рекомендуют всем людям в возрасте 75 лет и старше сделать себе бустерную прививку (если они, конечно, уже не сделали ее в последние полгода), чтобы не заработать себе осложнения и не попасть в больницу.

Кроме того, директор клинических программ британского Агентства по безопасности в области здравоохранения (UKHSA) доктор Мэри Рэмзи призывает людей к обычной осмотрительности.

"В переполненных закрытых помещениях имеет смысл надевать маску, — говорит она, — а если у вас появились симптомы респираторной инфекции, поднялась температура или вы просто плохо себя чувствуете, постарайтесь не выходить из дома и не контактировать с другими людьми, особенно с пожилыми или ослабленными.

"Если вы думаете, что это просто как сильная простуда, вы сильно заблуждаетесь, — предупреждает ее коллега, старший медицинский советник UKHSA доктор Сюзан Хопкинс, по словам которой, болезнь может длиться 7-10 дней. — Постарайтесь не посещать различные праздники и другие мероприятия в закрытых помещениях, потому что это увеличивает риск заражения".