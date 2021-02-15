Коронавирус: ВОЗ одобрила новую вакцину, в Британии открылись "ковид-отели"

Всемирная организация здравоохранения официально одобрила вакцину производства компании AstraZeneca, в Китае задержали 70 мошенников, которые продавали поддельные вакцины, а в Великобритании начали работать отели, где обязаны проходить карантин люди, приехавшие из стран с высокой степенью риска.

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Главное о пандемии коронавируса в мире — в ежедневном обзоре Би-би-си.

Сейчас число активных случаев коронавируса в мире составляет около 47 млн. С начала пандемии заболели 108,9 млн человек, переболели и поправились — 61,1 млн. Скончалось во всем мире около 2,4 млн человек.

ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca

ВОЗ одобрила вакцину против коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Как и в случае других препаратов, это сделано по ускоренной процедуре, поскольку речь идет о работе в условиях чрезвычайной ситуации.

Формально список пополнился двумя позициями, поскольку одобрены два варианта вакцины: один производится в Сеуле в сотрудничестве с корейской SKBio, второй — компанией Serum Institute of India.

Таким образом вакцина сможет применяться в рамках программы COVAX, цель которой — облегчить доступ к антикоронавирусным препаратам для развивающихся стран. "Государства без доступа к вакцине теперь смогут прививать сотрудников сферы здравоохранения", — заявила помощник главы ВОЗ по вопросам преквалификации и оценки лекарственных средств Марианжела Симао.

Стоимость этой вакцины в производстве сравнительно низка, в ВОЗ также подчеркивают, что она не нуждается в особых условиях хранения — например, в отличие от препарата производства Pfizer/BioNTech, который необходимо хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия.

Китай: вместо вакцины — вода

Прокуратура Китая сообщила об аресте по всей стране 70 подозреваемых в аферах, связанных с вакцинами от коронавируса.

Одна из преступных групп заработала на них почти 3 млн долларов, продав, согласно версии обвинения, около 58 тыс. доз поддельной вакцины, сообщает правительственное агентство "Синьхуа".

Местные СМИ пишут, что одна из группировок продавала под видом вакцины подсоленную или минеральную воду. В некоторых случаях поддельными вакцинами прививали в больницах, в других партии подделок вывозили за рубеж. Возбуждено 21 уголовное дело, связанное с этими аферами.

В Китае, по последним сводкам, настоящей вакциной местной разработки привито уже около 40 млн. человек.

Китайская генеральная прокуратура усилила борьбу с аферистами несколько недель назад и с тех пор регулярно отчитывается о нескольких десятках задержаний. В начале февраля власти сообщили, что по обвинению в подобных махинациях задержаны 80 человек, причем один из фигурантов тоже продавал под видом вакцины подсоленную воду. В прокуратуре тогда заявили, что он занимался этим с сентября.

Британия: начали работу "ковид-отели"

В Британии в понедельник число новых случаев коронавируса впервые за четыре месяца не достигло 10 тысяч, сообщает правительство страны; оно составило 9765.

В Великобритании тем временем начали работать так называемые "ковид-отели". Там должны проходить карантин люди, прибывающие в Англию из 33 стран "красного списка" наиболее рискованных с точки зрения коронавируса. Первые постояльцы в эти гостиницы уже въехали. За десятидневное пребывание в отеле и тестирование нужно будет заплатить 1750 фунтов.

Люди, прибывающие в Англию из государств, которые не входят в "красный список", должны будут оплатить только стоимость пакета из двух тестов — 210 фунтов — и изоляцию им проходить не нужно. Но власти Шотландии отправляют на обязательный десятидневный карантин в "ковид-гостинице" всех без исключения приезжих.

За нарушение карантина грозит штраф в 10 тыс. фунтов, а за неверную информацию в форме прибытия пассажира могут приговорить к 10 годам заключения.

В прошедшие выходные, незадолго до вступления закона в силу, в лондонском аэропорту "Хитроу" жаловались на длинные очереди на границе — в субботу прилетевшие стояли в них до пяти часов.

"Ковид-отели" — это переоборудованные гостиницы, с которыми власти заключили соглашение на обслуживание. Всего их 16, то есть в распоряжении правительства есть около 5 тыс. комнат для изоляции прибывающих. Еще 58 тыс. номеров находятся "в режиме ожидания", то есть могут быть быстро приспособлены для изоляции. Число людей, прибывающих из внесенных в "красный список" стран, сложно предугадать.

Один из постояльцев, с которым поговорила Би-би-си, сказал, что отели стоят слишком дорого. Еще один заявил, что не понимает, почему он должен проходить карантин, если получил негативный тест на коронавирус.

Лондон: раввин призывает не справлять массовые свадьбы

Лондонский раввин Хершел Глюк, председатель иудейского сообщества "Шромрим" в районе Стэмфорд-хилл в беседе с Би-би-си призвал членов местной еврейской общины воздержаться от проведения массовых свадеб. В Стэмфорд-хилл живет самое многочисленное в Европе сообщество ортодоксальных евреев-хасидов.

В январе полиция пресекла в Стэмфорд-хилл еврейскую свадьбу на 150 гостей. В распоряжении Би-би-си есть видео с еще одной свадебной вечеринки, предположительно, прошедшей в районе в январе.

В Стэмфорд-хилл зафиксирован один из самых высоких по Лондону показателей заражаемости коронавирусом.

"Свадьбы — имеют очень большое значение для иудаизма, — сказал раввин Глюк в беседе с Би-би-си. — Первая заповедь в Торе — "плодитесь и размножайтесь", это лежит в самой основе еврейской жизни. И поэтому нам необходимо и очень желанно проводить свадьбы — но сейчас нам придется подождать".

Многие связывают проведение многолюдных свадеб в районе с ошибочным юридическим советом, который распространялся в местных газетах — что на празднество якобы "можно пригласить столько гостей, сколько хочется", поскольку его можно квалифицировать как совместную молитву.

Религиозные церемонии, согласно существующим правилам, разрешены — однако они должны проходить с тщательным соблюдением правил социального дистанцирования. При этом проведение свадеб прямо запрещается за исключением особых случаев — и даже тогда в них могут участвовать не более шести человек.

Источник Би-би-си в местном еврейском сообществе сказал, что свадьбы во время карантина там были "каждый вечер", когда это разрешали религиозные традиции.