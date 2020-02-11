Коронавирус впервые выявлен в Африке

В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке. "Они есть", - сказал заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров на пресс-конференции в ответ на слова о том, что в Африке нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

Подробностей того, где были зафиксированы эти случаи и кто именно заболел, не приводится.

По последним данным китайских властей, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в самой КНР, составило 42,638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 случаях.

Власти африканских стран ранее не сообщали о случаях заражения на континенте, однако отмечалось, что вероятность такого развития событий высока. Associated Press ранее сообщало, что в Африке живут около 1 млн выходцев из Китая.

Агентство отмечало, что местные медики сами признают, что не готовы к масштабной вспышке заболевания. Эксперты констатируют, что в Африке, где проживает около 1,2 млрд человек, едва ли не самая слабая на планете система предтовращения эпидемий. Наблюдается критическая нехватка оборудования для проведения анализов.

При этом связи Китая и Африки постоянно укрепляются, что ведет к растущей миграции людей. К примеру, китайские компании работают на месторождениях города Китве в Замбии. Штаб-квартира одной из корпораций расположена в эпицентре распространения вируса - в Ухане. Там же в Китве действует китайско-замбийский госпиталь. И AP приводит пример того, как вернувшиеся из Китая сотрудники, пожаловались на кашель, но не были сразу изолированы.