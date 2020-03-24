Коронавирус: всем индийцам предписали не выходить из дома три недели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил "абсолютный" карантин на всей территории страны из-за эпидемии Covid-19. Он коснется всего населения населения страны — 1,3 миллиарда человек. О запрете покидать жилище было объявлено всего за четыре часа до вступления в силу.

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Моди выступил с обращением к нации в 20:00 по местному времени (14:30 по Гринвичу). Карантин начнет действовать с полуночи и изначально продлится три недели.

Число людей, заболевших коронавирусом в мире, продолжает расти. Среди лидеров по выявленным случаям и умершим остаются Испания, Германия и Италия.

По последним данным, во всем мире Covid-19 заболели почти 390 тыс. человек, умерли более 16 тыс., более 100 тыс. выздоровели.

В Испании резко выросло количество умерших от заболевания — только за последние сутки там зарегистрировано 514 смертей. По официальным данным, от Covid-19 здесь умерли уже 2696 человек; заболели почти 40 тысяч, в том числе 4,4 тыс. медицинских работников.

Большинство заболевших — в столице страны Мадриде, а также в Каталонии и Стране Басков. При этом число заболевших также растет в других регионах.

Как сообщает немецкий Институт Роберта Коха, в ФРГ число заболевших Covid-19 составляет более 27,4 тысяч (американский Университет Джонса Хопкинса сообщает о почти 30 тыс. случаев). За последние сутки эта цифра увеличилась на 4,8 тыс., однако новая статистика может учитывать данные за прошедшие выходные. Больше всего новых пацентов — в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

В Италии, по последним данным,зарегистрировано более 69 тыс. случаев заболевания, 6820 человек умерли. Однако глава итальянского департамента гражданской обороны Анджело Борелли ранее говорил, что реальное количество заразившихся может составлять около 600 тыс. человек.

Количество умерших за сутки — показатель, снижавшийся в течение трех дней, — вновь подскочил до 743 человек. Вместе с тем, число вновь выявленных случаев снова снизилось.

Несмотря на все более быстрое распространение пандемии коронавируса, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что на этот темп еще возможно повлиять.

Для этого необходимо увеличить темпы тестирования и улучшить стратегию по выявлению людей, которые контактировали с заразившимися.

"Абсолютный карантин" в Индии



Премьер-министр Индии, давно отличающийся авторитарными тенденциями, обратился к согражданам в восемь часов вечера. Спустя четыре часа им будет запрещено выходить из дома на три недели.

Карантин продлится 21 день.

Всем жителям страны в этот период не разрешается выходить из дома по любой причине

Меры вступят в силу с полуночи по местному времени (18:30 по Гринвичу).

Моди заявил, что это единственный способ "прервать цикл" распространения вируса.

Премьер-министр анонсировал создание фонда почти в два миллиарда долларов, которые пойдут на инвестиции в медицинскую инфраструктуру.

Он призвал граждан не распространять слухи и следовать инструкциям.

Связанные с коронавирусом ограничительные меры действуют в Индии уже некоторое время.

В последние дни премьер призвал граждан добровольно соблюдать комендантский час, и большинство индийцев к нему прислушались. По крайней мере, об этом говорил сам Моди.

С утра понедельника в стране были закрыты все заведения, кроме самых необходимых, и остановлено железнодорожное сообщение между городами.

Количество зараженных в Индии приближается к 500, погибших девять.

Большинство комментаторов а индийском сегменте "Твиттера" призывает всех поддержать карантин, но объявленные Моди меры также критикуют. Некоторые комментаторы считают, что людям нужно было дать время подготовиться.

Ограничения в Британии



Премьер-министр Борис Джонсон накануне заявил, что отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в случае крайней необходимости: чтобы купить продукты и товары первой необходимости, или обратиться за медицинской помощью. Кроме того, жители страны могут один раз в день заняться физическими упражнениями на открытом воздухе.

На работу должны ездить только сотрудники организаций и компаний, признанных жизненно необходимыми для страны (Би-би-си включена в число таких организаций).

По данным на утро вторника в Соединенном Королевстве было 8077 подтвержденных случаев Covid-19 и 422 скончались, сообщило министерство здравоохранения и социального ухода страны. Число смертельных случаев выросло на 87.

Ситуация в мире

Несмотря на существующие ограничения по передвижению в Европе, страны продолжают помогать друг другу для оказания медицинской помощи. Тяжело больных пациентов из провинции Эльзас во Франции переводят в больницы соседних городов в Швейцарии и Германии, которые пока могут их принять.

Такую инициативу поддержали многие политики, но нашлись и оппоненты, которые считают, что, по прогнозам, вскоре увеличится количество зараженных в этих странах, и тогда их будет негде лечить.

В Индонезии за прошедшие сутки было выявлено наибольшее число заболевших после появления коронавируса в стране — 107 новых случаев. Всего в стране заболели 686 человек, умерли 55, сообщили власти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он надеется открыть экономику страны в течение нескольких недель, а не месяцев. Его заявление прозвучало на фоне продолжающегося роста летальных случаев от заражения коронавирусом среди американцев.

Трамп ранее говорил о негативном воздействии пандемии на американскую экономику. Во время пресс-конференции в Белом доме он не стал отвечать утвердительно на вопрос о том, будет ли он прислушиваться к совету медиков о продолжении карантина, если это скажется на экономике страны. "Посмотрим, что произойдет", — сказал он.

Коронавирусом заразились бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари и его супруга Ээва. Его представители сообщили, что он чувствует себя хорошо. Бывшему лидеру — 82 года. Он возглавлял Финляндию в 1990-х годах. Ахтисаари получил Нобелевскую премию мира за "усилия в разрешении международных конфликтов".

Турция ввела ограничения по времени работы продовольственных магазинов. Теперь они смогут работать с 9 утра до 9 вечера. Также власти ограничили количество покупателей. которые смогут там находиться одновременно — не более одного покупателя на 10 кв. м.

Правительство страны уже закрыло школы, кафе, бары, запретило проведение массовых молитв и отложило проведение спортивных состязаний. Кроме того, приостановлено авиасообщение со многими странами. По состоянию на понедельник в стране было выявлено 1529 случаев заражения коронавирусом, 293 человека умерли.

В соседнем Пакистане подтвержденных случаев почти вдвое больше — 878 по состоянию на вечер понедельника. В стране также действуют ограничения, и некоторые провинции объявили тотальный карантин, но власти пока не вводят его по всей стране.

Власти Таиланда, где уже сотни зараженных, вводят в стране чрезвычайное положение. Премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что оно начнет действовать с четверга и продлится месяц. Это дает правительству дополнительные полномочия. Меры включают в себя появление КПП и введение комендантского часа.