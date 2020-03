Коронавирус: вымершая Венеция, закрытый Колизей. Опустевшая Италия в фотографиях

9 марта власти Италии объявили всеобщий карантин национального масштаба. Италия первой в мире распространила "красную зону" по всей стране для борьбы с инфекцией. До этого ограничения действовали только в северных регионах, наиболее затронутых заболеванием.

Решение о государственном карантине было принято после резкого роста числа инфицированных людей за последние сутки. На данный момент в Италии коронавирусом COVID-19 заражены 7800 человек и более 460 человек умерли.

Введение чрезвычайных мер означает отмену всех массовых и спортивных мероприятий, закрытие всех учебных заведений и ограничение передвижения людей по стране.

Любой, кто пытается попасть из одного муниципалитета в другой, должен заполнить анкету, назвав причину для срочной поездки — работа, здоровье или возвращение домой.

Начиная с утра вторника и до 3 апреля итальянцы могут покинуть свой дом только по веским медицинским или професиональным причинам. Многие общественные места закрыты, в том числе кинотеатры, театры, тренировочные залы. Все спортивные мероприятия в стране отменены. Свадьбы и похоронные мероприятия не проводятся.

Бары и рестораны будут работать только до 6 вечера и только в том случае, если они смогут гарантировать, что клиенты находятся на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Власти обещают закрыть заведения, если правила не будут соблюдаться.

В соцсетях публикуют фотографии и видео непривычно пустынных улиц итальянских городов, площадей и культурно-развлекательных центров.

Во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели более 110 тысяч человек, более 3,8 тысячи умерли, 60 тысяч — выздоровели. Вспышка инфекции началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Сложная ситуация с заболеванием сложилась также в Италии, Южной Корее и Иране. На сегодняшний день случаи заражения зафиксированы более, чем в ста странах мира.

An empty St. Mark's Square in Venice, Italy, on Monday as Italian Premier Giuseppe Conte said he is restricting travel nationwide to try to stop the spread of the #coronavirus pic.twitter.com/P4WmIV4gMn — Tony De Jonker (@TonyDeJonker) March 10, 2020

My sister lives in Venice, Italy. She sent these photos of the empty streets and canals. City is hit hard due to the #coronavirus. 1/ pic.twitter.com/91rhShXsDt — 👽™️ (@ScottTrudell) March 5, 2020

Venice looks almost empty due to the widespread of the virus in Italy…#coronavirus #covid19 pic.twitter.com/0ZrOFbNHNM — COVID-19 (@ABADDON53748074) March 9, 2020