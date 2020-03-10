Коронавирус: вымершая Венеция, закрытый Колизей. Опустевшая Италия в фотографиях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

9 марта власти Италии объявили всеобщий карантин национального масштаба. Италия первой в мире распространила "красную зону" по всей стране для борьбы с инфекцией. До этого ограничения действовали только в северных регионах, наиболее затронутых заболеванием.

Решение о государственном карантине было принято после резкого роста числа инфицированных людей за последние сутки. На данный момент в Италии коронавирусом COVID-19 заражены 7800 человек и более 460 человек умерли.

Введение чрезвычайных мер означает отмену всех массовых и спортивных мероприятий, закрытие всех учебных заведений и ограничение передвижения людей по стране.

Любой, кто пытается попасть из одного муниципалитета в другой, должен заполнить анкету, назвав причину для срочной поездки — работа, здоровье или возвращение домой.

Начиная с утра вторника и до 3 апреля итальянцы могут покинуть свой дом только по веским медицинским или професиональным причинам. Многие общественные места закрыты, в том числе кинотеатры, театры, тренировочные залы. Все спортивные мероприятия в стране отменены. Свадьбы и похоронные мероприятия не проводятся.

Бары и рестораны будут работать только до 6 вечера и только в том случае, если они смогут гарантировать, что клиенты находятся на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Власти обещают закрыть заведения, если правила не будут соблюдаться.

В соцсетях публикуют фотографии и видео непривычно пустынных улиц итальянских городов, площадей и культурно-развлекательных центров.

Во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели более 110 тысяч человек, более 3,8 тысячи умерли, 60 тысяч — выздоровели. Вспышка инфекции началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Сложная ситуация с заболеванием сложилась также в Италии, Южной Корее и Иране. На сегодняшний день случаи заражения зафиксированы более, чем в ста странах мира.

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rus.DELFI.lv

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