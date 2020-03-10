Коронавирус выявлен у министра культуры Франции

У министра культуры Франции Франка Риестера нет симптомов легочного заболевания, несмотря на наличие вируса SARS-CoV-2. Власти не сообщили, когда он встречался с президентом Макроном.

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у министра культуры Франции Франка Риестера. У него нет симптомов легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран в понедельник, 9 марта. По его словам, Риестер находится дома, а не в больнице.

Власти устанавливают круг лиц, с которыми контактировал министр. Веран не упомянул, встречался ли его коллега с президентом Эмманюэлем Макроном в последние дни. При этом члены правительства в последние две недели воздерживались от рукопожатий на заседаниях, подчеркнул министр здравоохранения.

Между тем министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер недавно сделал тест на наличие коронавируса, который показал отрицательный результат. На встрече с коллегами из других стран ЕС Зеехофер находился в одном помещении с человеком, который мог быть заражен, объяснил представитель МВД ФРГ Стив Альтер. По его словам, сейчас министр находится в Ингольштадте и ожидает результатов теста этого человека.

Коронавирус SARS-CoV-2 распространился более чем в 100 странах с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. В мире выявлено уже свыше 114 000 случаев заражения, более 4000 человек скончались. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР.

В Европе по распространению вируса лидирует Италия. Во Франции заражение обнаружено у 1412 человек, 30 больных скончались, 12 выздоровели. В Германии с начала вспышки выявлено 1224 инфицированных, двое скончались, 18 поправились.