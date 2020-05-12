Коронавирус: жителям Турции запретили четыре дня выходить из домов

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял решение о возвращении комендантского часа в стране в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.

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Комендантский час будет действовать в 31 провинции в период с 16 по 19 мая. Введение комендантского часа означает запрет на выход на улицу из дома.

Турецкий лидер также заявил о снятии запрета на пересечение границ девяти провинций, в числе которых Денизли, Мардин, Адана и Шанлыурфа. Этот запрет будет сохранен в других 16 провинциях, среди которых Анкара и Стамбул.

В конце прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.