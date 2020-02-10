Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.

Судно стоит в порту Иокогама на карантине после выявления первых случаев заболевания.

Как сообщил телеканал NHK, минздрав Японии подтвердил, что выявлено 60 новых случаев заболевания.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. В результате, 3 февраля судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2666 туристов, включая 24 граждан России, и 1045 членов экипажа. По данным посольства РФ в Японии, заболевших среди россиян нет.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Иокогаме, однако в связи с появлением новых случаев заболевания срок карантина может быть продлен.