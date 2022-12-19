Корвет ВМС Таиланда затонул во время шторма. Более 30 моряков пропали без вести
Foto: AP/Scanpix/LETA

Военный корабль Королевских военно-морских сил Таиланда "Сукхотай" (HTMS Sukhothai) затонул во время шторма в Сиамском заливе. На борту корвета находились 106 военнослужащих. 75 человек удалось спасти, но 31 моряк до сих пор числится пропавшими без вести.

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Корабль во время шторма сильно накренился и зачерпнул значительный объем воды, после чего случилось короткое замыкание в электросети основных агрегатов и отключение двигателей. После отключения электроэнергии экипаж пытался спасти корабль, но он завалился на бок и затонул около 23:30 воскресенья по местному времени (16:30 GMT).

На помощь были направлены три корабля ВМС и вертолеты, но только один корбаль сумел добраться до корвета до того, как он затонул.

Подошедший фрегат подобрал большую часть экипажа "Сукхотай", сообщили представители ВМС. Подробностей об их состоянии пока нет, но местные СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как медицинский персонал в доке выносит членов экипажа на носилках.

"Прошло уже более 12 часов, но мы продолжаем поиски", — сказал Би-би-си представитель таиландских военных.

В понедельник премьер-министр Прают Чан-о-Ча опубликовал заявление, в котором подтвердил, что должностные лица расследуют катастрофу.

Военно-морские силы Таиланда также объявили о начале расследования причин катастрофы.

"Такого почти никогда не случалось в истории наших сил, особенно с кораблем, который все еще находится в активной эксплуатации", — сказал Би-би-си пресс-секретарь ВМС Таиланда адмирал Погкронг Монтхардпалин.

Корвет "Сукхотай" был построен на судоверфи Tacoma в штате Вашингтон, США, в середине 1980-х годов и был принят на вооружение ВМС Таиланда в феврале 1987 года.

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