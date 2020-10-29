Космонавты нашли следы внешних повреждений на МКС

Причиной утечки воздуха в российском модуле "Звезда" могла стать трещина, образовавшаяся из-за удара снаружи по корпусу МКС. Об этом сообщили российские члены экипажа в ходе переговоров с Центром управления полетами в Королеве, передает ТАСС.

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"Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи", — cooбщил космонавт Сергей Рыжиков.

Во время в следующего выхода в открытый космос, который запланирован на 18 ноября, космонавт предложил обследовать место предполагаемого удара.

"Очень сложно добраться до места во время выхода, там и кабели, и надо будет отсоединить термоизоляцию", — добавил Рыжиков.

Ранее экипаж МКС отчитался, что утечка воздуха в российском модуле "Звезда" продолжается, несмотря на заклейку трещины скотчем.