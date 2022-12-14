Косово официально запросило членства в Евросоюзе

Заявление с просьбой о приеме в состав ЕС подписало руководство Косово. В то же время эксперты отмечают, что у самого молодого государства Европы в обозримом будущем мало шансов даже на получение статуса кандидата.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Республика Косово официально подала заявку с просьбой о приеме ее в состав Евросоюза. Соответствующий документ подписали президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и председатель парламента Глаук Коньюфка в среду, 14 декабря, в Приштине.

Эксперты отмечают, что для самого молодого государства Европы это скорее символический акт, поскольку возможные сроки приема в ЕС государства, получившего независимость в 2008 году, даже не предвидятся. Формально у Косово есть лишь "перспектива вступления в Евросоюз". В настоящее время не обсуждается даже возможность предоставления Косово статуса кандидата в члены ЕС.

Главным препятствием для скорого присоединения Косово к Евросоюзу является то, что его независимость не признают пять членов ЕС — Испания, Румыния, Словакия, Греция и Кипр.

Одностороннее провозглашение независимости

В прошлом Косово, населенное преимущественно этническими албанцами, входило в состав Югославии, а затем Сербии. На фоне сербских репрессий против гражданского населения Косово НАТО в 1999 году подвергла бомбардировке Сербию и Черногорию. После этого сербские силовые структуры и органы власти покинули Косово, и этот регион перешел под управление миссии ООН.

В феврале 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии. Более ста стран, включая Германию, признали Косово в качестве независимого государства. Их примеру, однако, не последовали Россия, Китай, Сербия и пять стран Евросоюза.

Сербия до сих пор не отказывается от притязаний на территорию Косово. Тем самым она усиливает напряженность в северной части Косово, населенном преимущественно сербами.