Кот-наркокурьер сбежал из тюрьмы строгого режима
Foto: Sri Lanka Police

Из тюрьмы строгого режима, расположенной в городе Коломбо, Шри-Ланка, сбежал кот-наркокурьер. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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Кота поймали на территории тюрьмы Великада в субботу, 1 августа. К шее животного был привязан маленький пластиковый пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.

На следующий день коту-наркокурьеру удалось сбежать, но информация об этом просочилась в местные СМИ только в понедельник, 3 августа.

Представители тюрьмы отказались комментировать инцидент.

Ранее сообщалось, что в шотландском городе Инвернесс кот принес домой наркотики. После прогулки по западной части города питомец запрыгнул на диван, устроился рядом с хозяйкой и неожиданно выплюнул листья конопли.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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