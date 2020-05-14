"Ковидиоты": Германия обсуждает протесты против карантина

В ближайшие выходные в Германии ожидается новая серия протестов против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Кто стоит у их истоков и чем именно недовольны протестующие?

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Небольшие по численности выступления, но с огромным эффектом: Германия заговорила о демонстрациях против ограничительных мер, введенных из-за пандемии SARS-CoV-2. Акции протеста — частично не анонсированные — прошли в минувшие выходные в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне и Дортмунде.

В самой крупной из них — в Штутгарте — участвовали, по данным полиции, до 5000 человек. Ожидается, что в ближайший уик-энд протестующие вновь выйдут на улицы. Чего они требуют, каких взглядов придерживаются, кто за ними стоит и чего ждать от новых демонстраций? Ответы — у DW.

Против "корона-диктатуры", мировой закулисы и чипов Билла Гейтса

Акции протеста, не имеющие единого организатора и координирующего центра, объединили весьма разную публику: радикалов левого и правого толка, принципиальных противников вакцинации и любителей теорий заговора, а также рядовых жителей Германии, пострадавших от остановки экономической активности из-за пандемии коронавируса.

Многие из протестовавших, судя по их плакатам и высказываниям, верят, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс тайно управляет мировой политикой: по распространенной легенде, он якобы устроил пандемию, чтобы продавать вакцину под видом вживляемых в тело микрочипов. Кто-то утверждает, что все это — ради доходов от продажи вакцины, кто-то — что из-за стремления контролировать население планеты.

Ношение масок для многих участников антикарантинных демонстраций — нечто вроде проверки на лояльность властям, а не средство индивидуальной защиты. Поэтому на акциях нередко звучали призывы "снять намордники". Хотя немецкие власти с 6 мая начали второй этап смягчения ограничений, для протестующих введенные ранее карантинные меры по-прежнему являются "государственным произволом", осуществляемым под вывеской борьбы с пандемией. Кто-то даже сравнивает нынешние ограничения с узурпацией власти в Германии нацистами после 1933 года.

В Twitter и других социальных сетях сообщения об акциях протеста против карантина часто получают хэштэг #Covidioten: популярный неологизм, составленный из оскорбительного "идиот" и "COVID-19". Так люди, соблюдающие меры предосторожности для противодействия коронавирусу, называют тех, кто, по их мнению, подрывает усилия властей и общества по сдерживанию пандемии.

Лидеры протеста: симпатизирующие Кремлю правые и другие

Кто же стоит за протестами? Самая крупная акция, состоявшаяся после введения ограничительных мер, была организована в Штутгарте группой Querdenken 711 под руководством Михаэля Бальвега (Michael Ballweg). Он уверен, что "немцы должны наконец проснуться" и "потребовать снять все ограничения". Среди лидеров протестующих оказалось довольно много людей, настроенных дружественно к Кремлю, выяснили журналисты нескольких немецких изданий.

Первые так называемые "гигиенические" демонстрации начались в Берлине в конце марта после призыва Анзельма Ленца (Anselm Lenz) — издателя, драматурга и журналиста, публикующегося в журнале Rubikon, который распространяет теории заговора и симпатизирует Кремлю. Соинициатором протестов называет себя Ульрих Геллерман (Ulrich Gellermann), автор колонки на немецкоязычном портале Sputnik Deutschland, основанном российским государственным информагентством "Россия сегодня" (Геллерман утверждает, что не получает гонораров за публикации).

Журналисты бульварной газеты Bild и занимающегося расследованиями центра Correctiv обратили внимание на то, что протесты против карантина широко освещаются на прокремлевских ресурсах в Германии — RT Deutsch и Sputnik Deutschland. На берлинские протесты против карантина приходит праворадикальный активист Юрген Эльзессер (Jürgen Elsässer), мало известный в Германии, но активно поддерживаемый российскими государственными СМИ.

Издаваемый им журнал Compact на днях призывал на стартовой странице в интернете: "Вместе с Compact против "корона-диктатуры". Еще один лидер мнений среди протестующих — Кен Йебсен (Ken Jebsen), основатель онлайн-портала и YouTube-канала KenFM с полумиллионом подписчиков. На демонстрации в Штутгарте 9 мая он говорил о "режиме Меркель" и о том, что врачи в Германии якобы сегодня решают, кому жить, а кому умирать. И это — совсем, "как тогда", намекнул Йебсен на времена национал-социализма — мол, до сих пор в Германии существуют "расовые законы".

Немцы поддерживают курс Меркель, но на карантине сидеть не хотят

Организаторы протестов против карантинных мер добились успеха не только в том, что сумели вывести своих сторонников на улицы, но и в том, что им удалось привлечь к себе внимание в интернете. По подсчетам еженедельника Der Spiegel, за апрель 2020 года число подписчиков изданий, распространяющих теории заговора о коронавирусе, выросло: у KenFM — на 75 тысяч, у Rubikon — на 25 тысяч, у CompactTV — на 11 тысяч человек.

Эти цифры выглядят, однако, скромно, если учесть, что выпуски новостей общественно-правовых каналов немецкого телевидения смотрят миллионы зрителей. Кроме того, нынешний курс канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и консервативного блока ХДС/ХСС тоже получают рекордное одобрение.

Христианских демократов снова называют народной партией — этот термин используют в Германии, имея в виду политические объединения, которые располагают поддержкой свыше трети избирателей. За ХДС/ХСС, по данным разных опросов, сейчас готовы проголосовать на выборах в бундестаг около 40 процентов респондентов.

Власти боятся правых радикалов

Акции протеста против карантина в минувшие выходные сопровождались агрессивными действиями против полицейских и журналистов, сопровождавших демонстрации. Среди протестовавших было много неонацистов и их лидеров: например, были замечены бывший председатель Национал-демократической партии Германии Удо Фогт (Udo Voigt) и другие правые радикалы, включая участников "Движения за идентичность".

Протестовавшие, судя по всему, не возражали против того, что к акции присоединились лица, отрицающие конституционные основы страны — все это вызывает беспокойство у властей, особенно немецких служб безопасности.

"Если люди высказывают критику, это совершенно нормально, в конечном счете речь идет об ограничении базовых прав. Что нас беспокоит, так это попытка экстремистов захватить контроль над протестами", — цитирует Der Spiegel министра внутренних дел земли Тюрингия Георга Майера (Georg Maier). А глава баварского МВД Йоахим Херрман (Joachim Hermann) заявил, что власти теперь будут жестче пресекать действия участников подобных акций, так как с беспокойством наблюдали за ростом агрессии протестующих.

Вероятность того, что такие протесты станут "действительно серьезной проблемой", растет обратно пропорционально готовности жителей ФРГ соблюдать ограничения и прямо пропорционально росту экономических проблем граждан из-за последствия пандемии, констатирует директор Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх (Holger Münch). Парадоксально, но жители Германии, несмотря на их поддержку политического курса правительства, согласно тем же опросам, все меньше одобряют карантинные меры, ссылаясь на усталость от ограничений и экономические проблемы.

Не в последнюю очередь подобные акции беспокоят и власти — из-за риска новых заражений. "Мирные демонстрации важны и в это время, чтобы люди имели возможность высказывать свое мнение. Это можно и нужно в условиях демократии. Но это вовсе не освобождает участников демонстраций от их ответственности перед согражданами", — подчеркнул на пресс-конференции официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).