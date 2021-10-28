Красный крест: число экологических беженцев во всем мире превысило 30 млн человек

Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в развивающихся странах, но и в США и Китае.

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Изменения земного климата уже сегодня влекут за собой катастрофические последствия для населения многих стран. Только в текущем году более 30 млн человек во всем мире были вынуждены покинуть родные места, спасаясь от таких природных катастроф, как лесные пожары, ураганы, наводнения или засуха. Это втрое больше, чем число беженцев, спасающихся от конфликтов и насилия (8,9 млн человек), говорится в докладе Международного комитета Красного Креста и Красного полумесяца, обнародованном в четверг, 28 октября, в Женеве.

В докладе отмечается, что с последствиями природных катастроф сталкиваются уже все 192 государства-члена этой организации, причем потребности нуждающихся в гуманитарной помощи быстро растут не только в развивающихся странах, но также в США и Китае. США (1,7 млн пострадавших) и КНР (5,1 млн) входят в десятку стран с наибольшим количеством экологических беженцев в 2020 году.

В документе детально анализируется ситуация в 11 странах — Мозамбике, Намибии, Йемене, Ираке, Самоа, Тувалу, Австралии, Гондурасе, Малави, Фиджи и Германии.

Международный комитет Красного Креста и Красного полумесяца призвал участников конференции ООН в Глазго по климату, а также правительства всех стран совершенствовать системы предотвращения ситуаций, в которых люди вынуждены покидать свои дома из-за катастроф, и усилить поддержку экологических беженцев.