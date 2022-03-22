Красный Крест проводит в Украине одну из крупнейших операций в своей истории

С точки зрения бюджета операция Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине оказалась одной из крупнейших за историю организации. Об этом рассказал президент МККК Петер Маурер в интервью украинскому изданию "Сегодня".

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"Просто для сравнения — за последние восемь лет мы тратили примерно 75 млн швейцарских франков в год. И таким же был наш бюджет на Украину — 75 млн швейцарских франков. Мы увеличили — до 155 млн [швейцарских франков], вдвое, фактически — бюджет на Украину. Наши доноры были очень щедры — в результате в настоящий момент нам доступны больше 250 млн [швейцарских франков]…Таким образом, у нас будет возможность достаточно значительно увеличить нашу активность", — сказал он.

По словам Маурера, бюджет двух других крупных операций — в Сирии и Афганистане — составлял около 180-190 млн швейцарских франков для каждой.

Петер Маурер прибыл в Киев 16 марта. На следующий день премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что офис МККК на постоянной основе начал работать в Киеве, также планируется открыть офисы еще в нескольких городах. В своем заявлении Маурер призвал стороны сделать шаги к соблюдению международного гуманитарного права, которые возможны без прекращения огня.