Крейсер "Москва": Украина говорит о обстреле крылатыми ракетами, РФ подтверждает пожар

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате пожара и взрывов. Украинские источники говорят о ракетной атаке, Минобороны России подтверждает пожар, но не раскрывает его причины.

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В среду глава Одесской областной администрации полковник Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по крейсеру "Москва" удар противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун".

"Он пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! — написал Марченко. — Ракеты "Нептун", которые стоят на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения".

Эти данные косвенно подтвердил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Два матроса покурили не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности, ну как-то не везет. Как Белгороду не повезло, так и "Москве", — заявил он. Арестович имел в виду взрывы на нефтебазе в Белгороде, причиной которых российские власти назвали удары украинских вертолетов.

Министерство обороны России подтвердило пожар и взрыв боеприпасов на крейсере "Москва". "Корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", — отмечает министерство.

Крейсер — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Он был заложен в советское время в Украине, на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду в 1982 году и первоначально носил имя "Слава".

Он участвовал в сопровождении саммита генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с американским президентом Джорджем Бушем на Мальте в 1989 году. В 2000 году, уже под именем "Москва", корабль стал флагманом Черноморского флота ВМФ РФ.

Крейсер участвовал в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в российской операции в Сирии. После этого корабль несколько лет ремонтировали.

Его не раз посещал с иностранными лидерами президент России Владимир Путин. Еще в 2000 году в статусе и.о. президента он посетил крейсер вместе с президентом Украины Леонидом Кучмой.

Экипаж корабля составляет 510 человек, его длина — 190 метров. Он оснащен комплексом крылатых ракет, несколькими зенитно-ракетными комплексами, артиллерийскими и противокорабельными орудиями.