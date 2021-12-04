Кремль назвал дату переговоров Путина и Байдена

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится 7 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК со ссылкой на "РИА Новости".
Он уточнил, что телефонные переговоры запланированы на вечер вторника, однако точное время не назвал.
"Президенты сами определят", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, во сколько начнутся переговоры и сколько они продлятся.
Reuters со ссылкой на представителя Белого дома передал, что Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы.