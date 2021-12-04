Кремль назвал дату переговоров Путина и Байдена
Foto: AP/Scanpix/LETA

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится 7 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК со ссылкой на "РИА Новости".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он уточнил, что телефонные переговоры запланированы на вечер вторника, однако точное время не назвал.

"Президенты сами определят", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, во сколько начнутся переговоры и сколько они продлятся.

Reuters со ссылкой на представителя Белого дома передал, что Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Sharing Options

15

Source

Tags

президент России Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков Кремль
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта