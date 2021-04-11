Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России

По мнению Пескова, Киев может перейти к силовому решению внутренних проблем. Гражданская война на Украине будет угрожать России, поэтому Кремль принимает необходимые меры.
Москва не исключает, что Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, в этом случае ситуация будет представлять опасность для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
"Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", — сказал он (цитата по "Интерфаксу").
Он также назвал Украину страной, где "вот-вот может возобновиться гражданская война".
Песков отметил, что перемещения российских войск в пределах собственной территории не должны беспокоить другие государства, и Россия ни для кого не представляет угрозу. Он добавил, что в ходе последнего разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным первая указала, что Европу беспокоит концентрация российских войск у российско-украинской границы, а не требовала снизить военное присутствие у границ.
Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на телеканале РБК заявил со ссылкой на разведданные, что Киев последнее время стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат. "Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям", — сказал он.
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Киев не перебрасывал дополнительные войска к линии соприкосновения в Донбассе.
В конце марта The New York Times написала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, по данным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
Российское Минобороны объяснило переброску войск в Крым плановыми учениями Южного военного округа. "Проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму", — уточнил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.