Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России

По мнению Пескова, Киев может перейти к силовому решению внутренних проблем. Гражданская война на Украине будет угрожать России, поэтому Кремль принимает необходимые меры.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Москва не исключает, что Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, в этом случае ситуация будет представлять опасность для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", — сказал он (цитата по "Интерфаксу").

Он также назвал Украину страной, где "вот-вот может возобновиться гражданская война".

Песков отметил, что перемещения российских войск в пределах собственной территории не должны беспокоить другие государства, и Россия ни для кого не представляет угрозу. Он добавил, что в ходе последнего разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным первая указала, что Европу беспокоит концентрация российских войск у российско-украинской границы, а не требовала снизить военное присутствие у границ.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на телеканале РБК заявил со ссылкой на разведданные, что Киев последнее время стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат. "Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям", — сказал он.

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Киев не перебрасывал дополнительные войска к линии соприкосновения в Донбассе.

В конце марта The New York Times написала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, по данным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Российское Минобороны объяснило переброску войск в Крым плановыми учениями Южного военного округа. "Проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму", — уточнил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.