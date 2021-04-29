Кремль ответит за Навального и ФБК? Что решили в Европарламенте

Освобождение Навального, прекращение преследования ФБК, отвод войск от границы с Украиной. О чем еще идет речь в резолюции Европарламента? И какие санкции предложено ввести против РФ?

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Европарламент осуждает попытки властей России признать основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) "экстремистской организацией", а самого оппозиционера призывает освободить "немедленно и без каких-либо условий". Об этом говорится в резолюции по России, принятой в четверг, 29 апреля. За нее проголосовали 569 евродепутатов, 67 высказались против, еще 46 воздержались, сообщает корреспондент DW.

Евродепутаты: Путин несет личную ответственность за жизнь Навального

Европарламент подчеркнул, что судебное преследование Навального является "политически мотивированным" и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека. "Европарламент напоминает властям России и лично президенту Путину как главе российского государства, что они несут полную ответственность за жизнь Алексея Навального, его телесную неприкосновенность", — говорится в документе.

По мнению евродепутатов, в колонии в Покрове Навальный "неоднократно подвергался пыткам и бесчеловечному обращению", а события последних недель подтвердили "худшие опасения о его личной безопасности и жизни". И хотя оппозиционера в итоге перевели в тюремную больницу, "его жизнь продолжает оставаться в опасности", считают в Европарламенте.

Попытку прокуратуры Москвы признать ФБК "экстремистской организацией" в резолюции назвали "необоснованной и дискриминационной". "Борьба с коррупцией и желание участвовать в свободном и плюралистском общественном дискурсе и избирательном процессе является неотчуждаемым правом любого человека и демократической политической организации и ничего не имеет общего с экстремистскими взглядами", — говорится в резолюции.

Наращивание войск РФ на границе с Украиной: "угрожающее и дестабилизирующее"

Резолюция была посвящена не только Навальному, но и недавнему наращиванию Россией войск у границ Украины и в "незаконно оккупированном" Крыму. Европарламент осудил эти действия Москвы как "угрожающие и дестабилизирующие".

Евродепутаты напомнили, что РФ сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных с танками, артиллерией и другими тяжелыми вооружениями. Что касается решения министра обороны России Сергея Шойгу начать отвод сил с 23 апреля, в резолюции отмечается, что войска РФ должны вернуться в места постоянной дислокации "в полном составе и без промедлений".

"Европарламент подчеркивает, что дружественные страны должны усилить военную поддержку Украины и предоставление оборонных вооружений, что соответствует статье 51 Устава ООН, разрешающей индивидуальную и коллективную самооборону", — отмечается в резолюции. При этом Европарламент хвалит "пропорциональную" реакцию Украины на действия России.

Санкции против России в случае наступления на Украину

"Если подобное наращивание войск в будущем выльется во вторжение в Украину со стороны РФ, то ЕС должен четко дать понять, что цена за такое нарушение международного права будет высокой", — предостерегает документ. А именно, в таком случае Европарламент предлагает "немедленное" прекращение импорта нефти и газа из России в ЕС, отключение РФ от платежной системы SWIFT и замораживание всех активов олигархов, близких к российским властям, а также членов их семей.

В Европарламенте недовольны, что у ЕС нет правовых возможностей ввести санкции против олигархов, причастных к коррупции. Поэтому резолюция предлагает дополнить режим санкций за нарушения прав человека новым санкционным режимом — за коррупцию. Евродепутаты подчеркнули, что страны ЕС не должны быть "гостеприимным местом для российских богатств и инвестиций сомнительного происхождения".

Также Европарламент "требует, чтобы ЕС уменьшил свою зависимость от российских энергоносителей". А именно, резолюция призывает остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" и прекратить сооружение "спорных атомных электростанций, которые строит "Росатом". Как известно, Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы".

Евродепутаты поддержали Чехию в шпионском скандале с РФ

Прага пошла на этот шаг в ответ на взрыв на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в организации которого власти Чехии обвинили российскую военную разведку, известную как ГРУ. Во время дебатов накануне некоторые евродепутаты высказывали сомнение в информации, предоставленной Прагой. Но в резолюции заключение спецслужб Чехии назвали "хорошо обоснованными выводами". События же 2014 года Европарламент оценил как "нарушение суверенитета Чехии" и "неприемлемые враждебные действия".

В резолюции поддержали Прагу в ее решении выслать 18 российских дипломатов, которые, по данным Чехии, были агентами разведки РФ. Европарламент также призвал государства ЕС к координированной высылке российских дипломатов.