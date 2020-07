Кремль прокомментировал фото Кадырова с арсеналом оружия

View this post on Instagram

⚡️⚡️⚡️ЭКСКЛЮЗИВ ЧГТРК "ГРОЗНЫЙ"! Вчера наш мобильный репортер, Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров прислал видео-комментарий для родного телеканала "Грозный". Он рассказал о включении себя в санкционный список США. По словам Рамзана Ахматовича, на данное известие он отреагировал тем, что приехал в свое родовое село — высокогорный Беной. В заключение обращения он пригласил туда госсекретаря США Майка Помпео, которому предложил поговорить и выяснить кто на самом деле нарушает права человека. #ЧГТРК#Грозный#Кадыров#ответилпомпео

