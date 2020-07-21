Кремль прокомментировал фото Кадырова с арсеналом оружия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит проблемы в фотографии губернатора с оружием руках, если у того есть разрешение. Так он ответил на вопрос Би-би-си о снимке, опубликованном накануне главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Госдепартамент США накануне внес Кадырова в черный список, назвав его причастным к серьезным нарушениям прав человека. Кроме того, санкции применены в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

Кадыров немедленно откликнулся на эту новость. В своем телеграм-канале он опубликовал фото из оружейной комнаты, где он стоит с двумя пулеметами в руках.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" — написал руководитель республики, обращаясь к госсекретарю США Майку Помпео.

Во вторник Кадыров продолжил вышучивать американского госсекретаря, но уже в другом тоне.

"Как вы знаете, меня включили в еще один санкционный список. Оказывается, у США их очень много… Я до того испугался и приехал в свое родовое село Беной. Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим с тобой, посмотрим, кто какие права нарушает", — говорит Кадыров в видеобращении, размещенном в инстаграм-аккаунте ЧГТРК "Грозный".

Кремль уже не раз комментировал эпатажные заявления одного из руководителей российских регионов. В этот раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит проблемы в опубликованном Кадыровом фото, если оружие хранится на законных основаниях.

"В Российской Федерации есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием, — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си. — В случае, если владение огнестрельным оружием гражданином Российской Федерации — и здесь неважно, кто ты, рядовой гражданин, губернатор или президент, — если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет".

В адрес властей Чечни неоднократно звучали обвинения в нарушении прав человека, в том числе в отношении геев. "Новая газета" писала о внесудебных казнях, которые, по ее информации, могли происходить в республике, возглавляемой Кадыровым.