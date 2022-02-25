Кремль: Россия готова отправить делегацию на переговоры с Украиной в Минск

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию:

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"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией".

Ранее сегодня офис президента Украины действительно сообщил, что Киев готов к переговорам о нейтральном статусе с условием, что ему дадут гарантии безопасности, однако это заявление сделал не сам Зеленский, а советник главы его администрации.

Президент страны Владимир Зеленский затем лично призвал Владимира Путина "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".