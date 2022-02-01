"Кровавое сопротивление". Борис Джонсон призвал Россию отвести войска от границ Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев и предупредил Россию, что украинская армия окажет ожесточенное сопротивление в случае войны с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании нового альянса его страны с Польшей и Великобританией и подписал указ об увеличении состава вооруженных сил страны на 100 тыс. человек. Тем временем Владимир Путин заявил, что НАТО проигнорировало опасения Москвы относительно безопасности.

Выступая в Верховной Раде, Зеленский поблагодарил страны Запада за их действия. "Дипломатическая поддержка Украины с 2014 года самая большая, безусловная и продолжает сохраняться, — сказал президент. Военно-техническая помощь Украине с 2014 года — самая большая, бесценная и продолжает поступать".

В последние недели Великобритания, США и некоторые другие страны мира начали поставлять Украине товары военного назначения. Последняя, уже шестая, партия американской помощи поступила в Киев во вторник, о чем написал в "Твиттере" украинский министр обороны Алексей Резников. По его словам, Киев получил от США в общей сложности 500 тонн боеприпасов и вооружений.

Альянс Украины, Польши и Великобритании

Зеленский также объявил о создании нового политического альянса Украины с Польшей и Великобританией, который предполагает сотрудничество в сфере безопасности, торговли, инвестициях и энергетики. Официальное сообщение об этом объединении должно было прозвучать во вторник, но его отложили из-за болезни главы Форин-офиса Лиз Трасс, которой пришлось отменить свой визит в Киев из-за обнаруженного коронавируса.

Однако в украинскую столицу, как и было запланировано, прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он провел переговоры с Зеленским, после которых на совместной пресс-конференции назвал концентрацию российских войск на границах Украины "самой серьезной демонстрацией враждебности в отношении Украины в современности".

"Украинская армия будет сражаться. Под ружьем стоят 200 тыс. украинцев и украинок, — сказал премьер-министр Великобритании. — Они окажут очень ожесточенное и кровавое сопротивление, и я думаю, что родителям, матерям, в России стоит об этом задуматься. Я очень надеюсь, что президент Путин свернет с пути конфликта и мы начнем диалог".

США и их союзники говорят, что Россия собрала у границ Украины более 100 военных, что в западных столицах считают беспрецедентной угрозой. В Москве настаивают, что передвижения российских войск по российской же территории не должны никого заботить. Кремль настаивает, что не намерен начинать военную агрессию против Украины, однако требует от НАТО гарантировать нерасширение альянса на Восток и закрыть в него двери Киеву.

По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, новый союз Украины, Великобритании и Польши — это объединение стран, которые разделяют общие принципы и готовы к конкретным действиям. "Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой, — написал Кулеба в "Фейсбуке". — Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом".

Британское правительство во вторник заявило, что планирует выделить Украине помощь в размере 88 млн фунтов стерлингов (около 120 млн долларов) на укрепление энергетической безопасности и другие цели.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь пообещал поставлять в Киев оборонительное вооружение, включая беспилотники и зенитные ракеты, а также гуманитарную помощь. Кроме того, Польша не исключает потенциально большого наплыва украинских беженцев в случае вторжения России.

Реформа украинской армии

Президент Зеленский, выступая во вторник в Верховной раде Украины, заявил, что подписал указ об увеличении численности вооруженных сил страны в ближайшие три года на 100 тысяч человек.

Кроме того, документ предполагает постепенный переход к формированию украинской армии на профессиональной основе. Обязательный призыв на военную службу предлагается отменить с 2024 года. "Этот указ — не потому что "скоро война". Это я говорю для всех, — отметил при этом Зеленский. — Этот указ для того, чтобы в ближайшем будущем и в дальнейшем был мир, мир в Украине".

Зеленский также предложил ввести интенсивную систему военной подготовки как возможную альтернативную форму прохождения военной службы.