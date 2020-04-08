Круизный лайнер MSC Magnifica уже месяц "убегает" от короновируса со здоровыми пассажирами

Круизный лайнер MSC Magnifica уже месяц не может высадить ни в одном из портов более двух тысяч пассажиров, ни один из которых не заражен коронавирусом, передает "Интерфакс".

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"Полтора года назад мы с женой купили путевку на кругосветный 117-дневный круиз. Для нас он стартовал 6 января в Марселе — на тот момент о коронавирусе еще никто не слышал. Затем наш маршрут удивительно складывался так, что мы уходили от зоны заражения — за первые два месяца мы не посетили ни одной страны с коронавирусом, поэтому нас спокойно принимали острова Тихого океана — Таити, остров Пасхи, острова Кука, затем Новая Зеландия", — рассказал пассажир Михаил Вальтфогель в видео на YouTube.

На 70-й день лайнер прибыл на австралийский остров Тасмания, и капитан внезапно объявил, что сойти на берег нельзя.

На лайнере находятся 2,2 тыс. гостей, среди которых семь россиян, рассказал пассажир. Больше всего — французов и итальянцев, а также немцев. Среди гостей много пожилых людей. Еще около тысячи человек — члены экипажа.

В Facebook он отметил, что пассажиры не покидают лайнер с 10 марта и в свете ситуации в мире назвал это "неплохим вариантом для самоизоляции".

"В Австралии нам загрузили хороших продуктов, стало много вкусной рыбы, мяса и хорошего вина", — написал Михаил в начале апреля.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что в понедельник лайнер действительно находился в Коломбо: "Куда дальше пойдет MSC Magnifica, пока не известно. Возможно, капитан примет решение исходя из последней информации о ситуации в портах по пути следования".

По данным СМИ, сейчас лайнер направляется в Италию. На Шри-Ланке с борта эвакуировали пожилую женщину из Германии, у которой начались проблемы с сердцем.