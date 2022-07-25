Инициативу поддержали руководители фракций, занимающих три четверти мест в финском парламенте. При этом сегодня же в правительстве страны озвучили противоположное мнение касательно выдачи виз для туристов из России.

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Руководители крупнейших фракций в парламенте Финляндии считают, что страна должна прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за продолжающейся войны в Украине. Об этом сообщает издание Yle.

Инициативу поддержали представители Социал-демократической партии (СДП), "Партии финнов", "Партии национальной коалиции" и Центристской партии. Вместе они занимают три четверти кресел в парламенте Финляндии.

Председатель фракции СДП Антти Линдтман отметил, чтобы правительство должно рассмотреть этот вопрос "как можно быстрее". Представитель "коалиционеров" при этом подчеркнул, что возможные ограничения не должны коснуться тех, кто едет в Финляндию с медицинскими целями или для посещения близким родственников, а также владельцев недвижимости на территории страны.

Сегодня же финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, временно заменяющая премьер-министра Санну Марин, заявила, что страна не собирается прекращать выдачу туристических виз для граждан РФ.

Финляндия — единственный страна, входящая в шенгенскую зону и имеющая сухопутную границу с Россией, которая не ввела существенных ограничений по оформлению виз в отношении граждан РФ. 15 июля Россия сняла ограничения на выезд для туристов — как пишет петербургское издание "Бумага", номерки на подачу заявлений в финский визовый центр забронированы на несколько недель вперед.