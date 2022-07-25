Российское гражданство, паспорт гражданина Российской Федерации
Foto: DELFI

Инициативу поддержали руководители фракций, занимающих три четверти мест в финском парламенте. При этом сегодня же в правительстве страны озвучили противоположное мнение касательно выдачи виз для туристов из России.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Руководители крупнейших фракций в парламенте Финляндии считают, что страна должна прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за продолжающейся войны в Украине. Об этом сообщает издание Yle.

Инициативу поддержали представители Социал-демократической партии (СДП), "Партии финнов", "Партии национальной коалиции" и Центристской партии. Вместе они занимают три четверти кресел в парламенте Финляндии.

Председатель фракции СДП Антти Линдтман отметил, чтобы правительство должно рассмотреть этот вопрос "как можно быстрее". Представитель "коалиционеров" при этом подчеркнул, что возможные ограничения не должны коснуться тех, кто едет в Финляндию с медицинскими целями или для посещения близким родственников, а также владельцев недвижимости на территории страны.

Сегодня же финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, временно заменяющая премьер-министра Санну Марин, заявила, что страна не собирается прекращать выдачу туристических виз для граждан РФ.

Финляндия — единственный страна, входящая в шенгенскую зону и имеющая сухопутную границу с Россией, которая не ввела существенных ограничений по оформлению виз в отношении граждан РФ. 15 июля Россия сняла ограничения на выезд для туристов — как пишет петербургское издание "Бумага", номерки на подачу заявлений в финский визовый центр забронированы на несколько недель вперед.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля