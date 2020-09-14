Крупнейший ледник Гренландии раскололся. Всему виной изменение климата Джонатан Эймос
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В Гренландии от крупнейшего из оставшихся арктических шельфовых ледников откололся большой массив льда площадью около 110 кв. км. Фото со спутника демонстрируют, что ледник 79N раскололся на мелкие части.

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Это очередное свидетельство быстрых климатических изменений, происходящих в Гренландии, говорят ученые.

"Температура воздуха в этом регионе поднялась на 3 градуса Цельсия с 1980 года. А в 2019 и 2020 годах были зафиксированы рекордно высокие температуры", - рассказала в интервью Би-би-си исследовательница Дженни Туртон из немецкого Университета Эрлангена - Нюрнберга.

Длина ледника 79N составляет примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. Он является плавучей передней частью Северо-восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и становится плавучим.

На переднем крае 79N разделяется надвое, при этом одна часть направлена на север. Это ответвление ледника и разрушилось.

Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В 2020 году ситуацию еще больше усугубило теплое лето. Ответвление ледника раскололось на множество айсбергов.

Фотографии со спутника наглядно демонстрируют, что температура в регионе выросла. Это можно понять по большому количеству мест с подтаявшей водой на ледяной поверхности.

Вода вредит ледяным массивам. Она заполняет и расширяет трещины. Вода давит на них, раскалывая лед до самого основания. Этот процесс называется гидроразрыв. В результате шельф ледника ослабевает.

Океанографы также задокументировали повышение температуры морской воды, из-за чего, несомненно, ледник тает и снизу.

"79N лишь недавно стал крупнейшим из оставшихся арктических шельфовых ледников. Это случилось после того, как в период с 2010 по 2012 год ледник Петермана в Гренландии существенно уменьшился", - рассказал Джейсон Бокс из Геологической службы Дании и Гренландии.

"Важность 79N в том, как он прикреплен к внутреннему ледяному покрову. Смысл в том, что, если климат будет меняться в соответствии с прогнозами, в какой-то момент этот участок Гренландии будет терять ледники быстрее других", - сказал он.

Северо-восточный ледяной поток Гренландии поглощает примерно 15% внутреннего ледяного покрова. Поток затем переносит лед либо вдоль N79, либо к леднику Захария-Истрем, который уже существенно уменьшился в размере.

По словам Бокса, N79 может продержаться дольше, потому что в передней части его держат острова. От этого он чуть более стабилен. Но шельфовый ледник продолжает таять, хотя в основном это происходит в его наземной части.

"Скорее всего, в результате N79 будет разрушаться с середины, и это, в какой-то степени, уникальное явление. Мне кажется, этого не произойдет еще 10-20 лет. Но как знать", - рассказал он в интервью Би-би-си.

В июле существенно уменьшился еще один шельфовый ледник в Арктике - ледник Милна, находящийся на северном побережье канадского острова Элсмир.

Ледовая масса площадью 80 кв. км. откололась от ледника Милна. Площадь его ставшейся части составляет 106 кв. км. Еще в начале XX века этот показатель был равен 8,6 тыс. кв. км.

Быстрое таяние льдов в Гренландии было описано в научном отчете, составленном на основе данных, полученных со спутников немецко-американской миссии GRACE-FO. Они способны отслеживать изменения в массивах льда посредством измерения силы притяжения в этих местах. По сути, спутники измерили вес льдов.

Миссия определила, что 2019 год стал рекордным - тогда масса ледников уменьшилась на 530 млрд тонн. Высвободившейся в результате талой воды достаточно, чтобы уровень мирового океана поднялся на 1,5 мм.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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