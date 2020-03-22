Крупный выставочный центр в Литве может стать больницей для пациентов с коронавирусом

Литва сражается с коронавирусом и планирует, какое помещение можно использовать для временной больницы. По словам директора вильнюсского выставочного центра Litexpo Юстинаса Борткявичюса, решение будет принято на неделе с 23 марта. Об этом пишет русская версия литовского портала Delfi.

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"Да. Это обсуждается. Завтра (в понедельник – BNS) у нас состоится виртуальное заседание, будем решать", – сказал Борткявичюс. Сценарий использования Litexpo его глава не комментировал. По его словам, там могут разместить временную больницу или использовать помещение для других целей.

"Сценарии могут быть разными – и для локализации волонтеров, и как больница, и для зараженных людей. (...) Специалисты подумают и решат, как лучше использовать инфраструктуру Litexpo. Когда это решение будет найдено, тогда приспособят", – сказал Борткявичюс.

По его словам, пока думают об использовании внутреннего пространства, но если будет необходимость, то используют и находящуюся рядом автомобильную стоянку. "Пока речь идет только о внутренних помещениях, а на стоянке можно установить временные палатки, или еще что-то", – сказал Борткявичюс.

Внутренняя инфраструктура Litexpo составляет 33 000 кв. м, из них 16 000 кв. м - залы.