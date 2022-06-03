Крушение поезда на юге Германии: четверо погибших, десятки пострадавших
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По меньшей мере четыре человека погибли и 30 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в немецкой федеральной земле Бавария.

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Двухэтажный региональный поезд, в котором находилось около 60 человек, сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен. Часть вагонов опрокинулась.

Местные СМИ сообщают, что в поезде было много школьников. Также это направление популярно среди любителей горнолыжного отдыха и пеших прогулок.

На месте идет масштабная спасательная операция, движение по железной дороге остановлено. К операции привлечены вертолеты, в том числе из Австрии.

Что стало причиной катастрофы, неизвестно.

Судя по кадрам с места событий, с рельсов сошел поезд DB Regio, произведенный канадской Bombardier около 20 лет назад.

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Германии произошла в 1998 году, когда поезд ICE на скорости 200 км/ч сошел с рельсов и врезался в мост на линии Ганновер-Гамбург — тогда погиб 101 человек.

Последняя крупная авария произошла 14 февраля этого года — в результате столкновения двух пригородных поездов недалеко от Мюнхена погиб один человек и 14 пострадали.

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BBC News Русская служба:

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