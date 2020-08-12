Крушение поезда в Шотландии: не менее троих погибших

Не менее трех человек погибли и многие получили травмы в результате схода с рельсов пассажирского поезда в графстве Абердиншир в Шотландии. Катастрофа произошла после того, как на этот район обрушились мощные грозы.

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Пассажирский поезд шел из Абердина в Глазго и сошел с рельсов близ Стоунхейвена.

На место прибыли около 30 машин скорой помощи и санитарный вертолет.

"К глубокому сожалению, сообщаем, что, несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте", - говорится в заявлении британской транспортной полиции.

Насколько известно, один из погибших - машинист поезда. Шесть человек доставлены в близлежащие больницы. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.

Инцидент произошел примерно в шести с половиной километрах от Стоунхейвена, в отдаленной лесистой местности.

Вокруг лишь поля и небольшой лес. Поезд сошел с рельсов в низине, и со стороны видно, как над местом происшествия поднимается дым.

Неподалеку десятки машин скорой помощи, пожарных и полиции.

Точное число пассажиров поезда и сколько именно из них пострадали, на данный момент неизвестно.

Над местом происшествия до сих пор поднимается столб дыма. Ранее сообщалось, что близ этой части железнодорожного пути были замечены оползни.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала это чрезвычайно серьезным инцидентом.

Сильнейшие ливни стали причиной затоплений во многих районах в центральной и восточной частях Шотландии.

По словам Николы Стерджен, поезд сошел с рельсов в труднодоступном для спасателей месте. Стерджен сказала, что понимает и сочувствует тем, чьи близкие оказались в этом поезде.

"Мы делаем все возможное для помощи как спасателям, так и родственникам пострадавших", - добавила она.

Анализ

Том Берридж, корреспондент Би-би-си по вопросам транспорта



Имеющиеся на этот момент признаки указывают, что основным факто ром в случившейся катастрофе могли стать обрушившиеся на Шотландию проливные дожди.

Как сообщают, поезд из Абердина в Глазго был на какое-то время задержан в пути из-за затопления полотна. Машинист, по-видимому, связался с диспетчером с просьбой об изменении маршрута следования поезда.

Судя по всему, разрешение было дано, состав отправился задним ходом до соединения с другой веткой, не настолько залитой водой, по которой затем и продолжил путь в Глазго.

После этого он предположительно врезался в оползень и сошел с рельсов.

На данный момент эта информация не подтверждена официально. Власти уже начали расследование, для того, чтобы установить все факты.

Компьютерные системы поезда должны были записать ключевые параметры - такие, как скорость движения до столкновения, - которые помогут в расследовании инцидента.

Подобные случаи в Великобритании в последние годы чрезвычайно редки. Последний раз поезд сходил с рельсов в 2007 году в графстве Камбрия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что чрезвычайно опечален новостью из Шотландии, выразил соболезнования родственникам погибших и отдельно поблагодарил спасателей.

Поезд состоял из четырех вагонов и двух локомотивов - один в голове поезда, а второй в его хвосте.

Насколько известно, головной локомотив и три пассажирских вагона сошли с рельсов, и сейчас находятся на откосе.

At Carmont, we’ve had reports of a landslip, which means services can’t operate between Dundee & Aberdeen. /2 pic.twitter.com/1E29tKHFhy — Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) August 12, 2020

"Мы получили сообщение об оползне, и это означает, что железнодорожное сообщение между Данди и Абердином прервано", - говорится в твите железнодорожной компании Network Rail Scotland.

Британская транспортная полиция заявила, что получила сообщение об инциденте в 9:43 утра.

Эндрю Хейнс, глава Network Rail, срочно вылетает из Италии на место происшествия, где он был в отпуске со своей семьей.

Представители системы здравоохранения заявляют, что больницы готовы справиться с этим серьезным инцидентом.