Крушение поезда в Шотландии: не менее троих погибших

Не менее трех человек погибли и многие получили травмы в результате схода с рельсов пассажирского поезда в графстве Абердиншир в Шотландии. Катастрофа произошла после того, как на этот район обрушились мощные грозы.

Пассажирский поезд шел из Абердина в Глазго и сошел с рельсов близ Стоунхейвена.

На место прибыли около 30 машин скорой помощи и санитарный вертолет.

"К глубокому сожалению, сообщаем, что, несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте", - говорится в заявлении британской транспортной полиции.

Насколько известно, один из погибших - машинист поезда. Шесть человек доставлены в близлежащие больницы. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.

Инцидент произошел примерно в шести с половиной километрах от Стоунхейвена, в отдаленной лесистой местности.

Вокруг лишь поля и небольшой лес. Поезд сошел с рельсов в низине, и со стороны видно, как над местом происшествия поднимается дым.

Неподалеку десятки машин скорой помощи, пожарных и полиции.

Точное число пассажиров поезда и сколько именно из них пострадали, на данный момент неизвестно.

Над местом происшествия до сих пор поднимается столб дыма. Ранее сообщалось, что близ этой части железнодорожного пути были замечены оползни.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала это чрезвычайно серьезным инцидентом.

Сильнейшие ливни стали причиной затоплений во многих районах в центральной и восточной частях Шотландии.

По словам Николы Стерджен, поезд сошел с рельсов в труднодоступном для спасателей месте. Стерджен сказала, что понимает и сочувствует тем, чьи близкие оказались в этом поезде.

"Мы делаем все возможное для помощи как спасателям, так и родственникам пострадавших", - добавила она.



Имеющиеся на этот момент признаки указывают, что основным факто ром в случившейся катастрофе могли стать обрушившиеся на Шотландию проливные дожди.

Как сообщают, поезд из Абердина в Глазго был на какое-то время задержан в пути из-за затопления полотна. Машинист, по-видимому, связался с диспетчером с просьбой об изменении маршрута следования поезда.

Судя по всему, разрешение было дано, состав отправился задним ходом до соединения с другой веткой, не настолько залитой водой, по которой затем и продолжил путь в Глазго.

После этого он предположительно врезался в оползень и сошел с рельсов.

На данный момент эта информация не подтверждена официально. Власти уже начали расследование, для того, чтобы установить все факты.

Компьютерные системы поезда должны были записать ключевые параметры - такие, как скорость движения до столкновения, - которые помогут в расследовании инцидента.

Подобные случаи в Великобритании в последние годы чрезвычайно редки. Последний раз поезд сходил с рельсов в 2007 году в графстве Камбрия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что чрезвычайно опечален новостью из Шотландии, выразил соболезнования родственникам погибших и отдельно поблагодарил спасателей.

Поезд состоял из четырех вагонов и двух локомотивов - один в голове поезда, а второй в его хвосте.

Насколько известно, головной локомотив и три пассажирских вагона сошли с рельсов, и сейчас находятся на откосе.

