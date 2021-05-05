Кто и как сможет пользоваться "паспортом возможностей" в Литве

В среду правительство Литвы приняло решение по вопросу "паспорта возможностей", пишет ru.delfi.lt.

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В документе, зарегистрированном Минздравом, указано, кто может рассчитывать на смягченные карантинные требования.

Привитые вакциной от COVID–19, зарегистрированной в ЕС:

через неделю после второй дозы вакцины Comirnaty или COVID–19 Vaccine Moderna;

через 4 недели после первой дозы вакцины от COVID–19 Vaccine Janssen; через 4 недели после первой дозы вакцины Vaxzevria, но не дольше 12 недель; п

осле второй дозы Vaxzevria;

переболевшие COVID–19, если факт болезни был подтвержден тестом ПЦР SARS–CoV–2 или после получения положительного теста на антигены (не дольше 180 дней (но не раньше, чем завершится время изоляции);

в течение 24 ч. после получения отрицательного теста на COVID–19 (ПЦР SARS–CoV–2 или на антигены);

дети до 16 лет.

"Паспорт возможностей" будет действовать с 24 мая 2021 года.

Минздрав указал, какие меры смягчения карантина будут действовать:

общение в больших группах, а также плавание на судах большими группами;

люди с иммунитетом могут работать в офисе как в госучреждениях, муниципальных учреждениях и компаниях, так и в частных компаниях;

не применять ограничения в сфере проживания, если речь идет о людях с иммунитетом;

предоставлять услуги в помещениях кафе, ресторанов, баров (за исключением ночных клубов), казино и т.п. лицам с иммунитетом;

разрешить проводить мероприятия как в закрытых, так и в открытых местах с участием большого количества человек или зрителей, если у них есть иммунитет.

Это решение правительство приняло 5 мая. Сообщается, что в "паспорте возможностей" постоянно будут появляться новые виды доступной деятельности.