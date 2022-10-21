После заявления об отставке премьер-министра Лиз Трасс в Консервативной партии Великобритании снова разворачивается борьба за лидерство. Высокопоставленные тори начали активно заручаться поддержкой однопартийцев, и наиболее вероятными претендентами на пост главы партии и руководителя правительства, по мнению экспертов, являются бывший премьер-министр Борис Джонсон, бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордаунт.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ни один из трех политиков пока официально не заявил о намерении участвовать в премьерской гонке.

Лиз Трасс подала в отставку в четверг на фоне провала ее экономической политики, пробыв премьер-министром Великобритании всего около шести недель. Ожидается, что имя нового премьера станет известно к следующей пятнице.

Лиз Трасс ушла в отставку в четверг. К следующей пятнице в Британии должен быть новый премьер (Фото: Getty Images)

До 14:00 понедельника кандидаты должны заручиться поддержкой как минимум ста депутатов-консерваторов. В том случае если это удастся сделать только одному политику, он станет премьером автоматически. Если претендентов будет несколько (а с учетом числа парламентариев-тори в гонке смогут принимать участие не больше трех политиков), их кандидатуры будут выдвинуты на голосование всех членов Консервативной партии.

Каковы шансы Джонсона

Пока точно неясно вступит ли он в борьбу, но специалисты считают, что, несмотря на недавний скандальный уход с поста премьера, шансы у него неплохие. В четверг стало известно, что Джонсон прервал свой отпуск на Карибских островах и срочно возвращается в Лондон.

(Фото: Getty Images)

"Я изменил свое мнение за последние 24 часа. Я слышал от двух-трех человек, которых я действительно уважаю и которые обычно очень хороши в цифрах, что он не только преодолеет порог в 100 депутатов, но и может получить около 140", — сказал в интервью программе Today на BBC Radio 4 Тим Монтгомери, основатель веб-сайта сторонников Консервативной партии ConservativeHome.

В партии у Джонсона есть немало сторонников. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джейкоб Рис-Могг призвал консерваторов в парламенте выдвинуть именно его кандидатуру.

Поддержать Джонсона готова также Прити Патель, возглавлявшая в его правительстве министерство внутренних дел.

По мнению его союзников, успешное возвращение в большую политику Борису Джонсону может обеспечить примирение с Риши Сунаком, бывшим министром финансов в его правительстве, чья добровольная отставка в июле стала одной из причин краха Джонсона.

Кратко о других претендентах

Руши Сунак и Пенни Мордаунт участвовали в гонке за пост главы партии Консерваторов и в прошлый раз, когда летом Джонсон ушел в отставку. Первый раунд борьбы тогда остался за Сунаком.

Риши Сунак (Фото: Reuters)

Сунак стал депутатом британского парламента не так давно — в 2015 году. В 2019-м был назначен министром финансов и оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом.

Оба ушли со своих постов, выступив с резкой критикой действий Бориса Джонсона.

Сунак считался наиболее вероятным будущим лидером тори, но его репутация пострадала из-за скандала вокруг налогов его супруги — Акшату Мурти, владеющей существенной долей в индийской компании своего отца Infosys и получившей больше 10 млн фунтов (11,4 млн евро) в качестве дивидендов в прошлом году. Ее обвинили в уходе от налогов в Британии под предлогом статуса нерезидента.

Сунак был назначен министром финансов в феврале 2020 года и был вынужден бороться с последствиями пандемии, направляя огромные объемы средств на поддержку экономики во время локдауна. Такая политика несколько противоречила его взглядам (Сунак считает себя традиционным консерватором, выступающим за низкие налоги и невысокие государственные расходы), но она помогла повысить его популярность.

Пенни Мордаунт (Фото: Reuters)

В 2019 году Пенни Мордаунт стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии.

Ее политическая карьера началась еще при правительстве Дэвида Камерона, где она занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил. А в Консервативную партию она пришла еще в юности, вступив в ряды молодежного движения тори.

Сейчас она является лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета по престолонаследию. Поэтому она принимала участие в церемониях, связанных со смертью королевы Елизаветы II. В частности ее подпись стоит на документе, в котором официально зафиксировано восхождение Карла III на престол.

Прогнозы на исход борьбы



Многие британские газеты в пятницу пишут, что возвращение Бориса Джонсона на Даунинг-стрит не только возможно, хотя пару месяцев назад это казалось невероятным, но и основная борьба, скорее всего, развернется между ним и Сунаком.

Например, Daily Mail пишет, что именно эти двое политиков "сразятся за души тори", и у Джонсона есть все шансы стать фаворитом. Издание признает, что в партии есть категорические противники его возвращения, но отмечает, что за него выступают многие партийные тяжеловесы, которые могут применить свое влияние.

Times призывает не сбрасывать со счетов Пенни Мордаунт, которая преподнесла сюрприз на прошлых внутрипартийных выборах, вырвавшись в лидеры партийного списка, и тоже обладает весом среди однопартийцев.

Как предполагает Daily Telegraph, которую считают неформальным "голосом" консерваторов, Джонсон, вероятно, сможет убедить большинство тори, что только под его руководством партия имеет шансы остаться у власти после следующих всеобщих выборов.

Единственное, что может сплотить сейчас консерваторов — это страх перед всеобщими выборами, вторит Financial Times.

К немедленным внеочередным выборам уже призвали все оппозиционные партии, а также власти Уэльса (где правительство сформировали лейбористы) и Шотландии (которой руководит Шотландская национальная партия).

При этом некоторые депутаты-тори пригрозили, что в случае возвращения Бориса Джонсона в кресло премьера они могут покинуть фракцию или даже вовсе уйти из парламента. Если число противников бывшего премьера окажется достаточным, это теоретически может привести к решению о проведении досрочных парламентских выборов.

Оппозиция, а также некоторые тори напоминают, что против Бориса Джонсона ведется расследование по обвинению в сознательной лжи парламенту по вопросу о вечеринках на Даунинг-стрит во время коронавирусного локдауна.

Причиной отставки Джонсона всего несколько недель назад стал уход с постов десятков членов его собственного правительства. Поэтому сейчас им будет довольно трудно объяснить, почему они так быстро поменяли к нему отношение.