Кто отравил Навального? О чем еще спорили в ток-шоу на немецком ТВ

Отравление Навального стало темой популярного ток-шоу на канале ZDF. Вводить ли санкции в отношении Москвы? Станет ли Беларусь поводом для обострения противостояния России и Запада? Подробности — у DW.

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"Российская дилемма Меркель: в растерянности между Путиным и Трампом?" Под таким названием в четверг вечером, 10 сентября, в эфир немецкого общественно-правового телеканала ZDF вышло популярное политическое ток-шоу "Maybrit Illner". Поводами стали отравление российского политика Алексея Навального, дискуссия о будущем газопровода "Северный поток — 2" и протесты в Беларуси.

Впрочем, в ходе часовой дискуссии выяснилось, что в оценке ситуации в Беларуси участники ток-шоу придерживаются единого мнения: речь не идет, как это утверждают многие в Москве и Минске, о геополитическом конфликте и о желании Запада "переманить" Беларусь на свою сторону. Белорусы, прежде всего, хотят освободиться от диктатуры Лукашенко. А санкции ЕС против Минска связаны с репрессиями против людей, которые по словам министра иностранных дел Германии Хайко Маса, ничего плохого не сделали, а только высказали свое мнение.

Отравление Навального и реакция мирового сообщества

Но есть ли связь между протестами в Беларуси и отравлением в России Алексея Навального? Какие меры должны принять Германия и Запад в связи с этим преступлением? Имеет ли смысл вводить новые санкции против Москвы и останавливать строительство газопровода "Северный поток — 2"? По этим вопросам мнения участников ток-шоу разошлись.

Майбрит Илльнер и на этот раз удалось собрать в студии интересных гостей. Кроме главы МИД ФРГ в дискуссии участвовали эксперт по вопросам внешней политики фракции оппозиционной Левой партии в бундестаге Грегор Гизи, представительница "зеленых", публицистка и уроженка Украины Марина Вайсбанд, а также политолог, советник "Газпрома" по вопросам ЕС и Германии Александр Рар. На видеосвязи со студией были из Праги российская журналистка Жанна Немцова, а из Вены — американский историк, профессор Йельского университета, специалист по странам Восточной Европы Тимоти Снайдер.

Отношения Германии с Вашингтоном — хуже некуда, констатировала в начале дискуссии Майбрит Илльнер. "Теперь разваливаются отношения с Москвой. Путин слишком часто ставил подножку немецкому правительству. Терпение Меркель, похоже, исчерпано. Рискнет ли она пойти на открытый разрыв отношений с Владимиром Путиным?" — задала Илльнер тон дискуссии, обратившись в начале к министру иностранных дел Германии.

Хайко Мас предпочел остаться дипломатом, но был достаточно откровенен. Да, он на 100 процентов уверен в том, Алексей Навальный стал жертвой преступления. Информацию о результатах анализа, проведенного специализированной лабораторией бундесвера, Германия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. В ходе дискуссии Мас неоднократно отмечал, что отправление Навального — это не конфликт между Германией и Россией. Но если Москва нарушила международные обязательства (применила химическое оружие, каким является "Новичок"), то мировое сообщество должно принять соответствующие меры, выработкой которых Берлин и займется с партнерами по ЕС, НАТО и "большой семерке".

Кто отравил Навального?

Грегор Гизи — представитель Левой партии, не склонной к чрезмерной критике Кремля, высказался против того, чтобы обвинять российские власти в отравлении Навального до завершения расследования. Желая продемонстрировать сколько всяких версий уже существует, он вбросил еще одну: покушение на Навального мог, дескать, совершить или заказать противник "Северного потока — 2". По мнению Гизи, обвинять президента России в причастности к отравлению нелогично. В конце концов, добавил он, Путин согласился отпустить российского политика на лечение в Германию.

Версия Гизи об отравлении Навального вызвала сдержанное возмущение Маса. Он указал на такие обстоятельства, как наличие яда, разработанного в СССР, в организме и на теле Навального, а также на то, что "Новичок" уже был использован при отравлении Скрипалей в Солсбери и на российский след в том преступлении. "Отрицание очевидного" — этой технологией, по убеждению Марины Вайсбанд, отлично владеют и Дональд Трамп, и Владимир Путин. Она перечислила факты: российский политик был отравлен в российском самолете, летевшем из одного российского города в другой, российским ядом. "Но вместо того, чтобы говорить о причинах ухудшения отношений между двумя странами, мы, как в детективной игре, рассуждаем, кто кого отравил", — посетовала Вайсбанд.

В случае с Навальным пока нет доказательств причастности российских властей к отравлению. Но есть другие примеры убийств и преследований оппонентов Кремля. При этом, по словам Вайсбанд, чтобы их запугать, даже не предпринимаются попытки замести следы. "Зачем же мы делаем себя зависимыми от таких политиков, как Путин?" — задала она риторический вопрос.

"Мораль или здравый смысл"?

Отношения между Германией и Россией находятся на грани разрыва, а потому обе стороны должны хорошенько подумать над тем, что для них важнее — мораль или здравый смысл, возразил немецкий политолог Александр Рар, хорошо известный и российским телезрителям. Он констатировал, что трудно наводить мосты с таким партнером, как Москва. Рар высказался за то, чтобы дать возможность российским врачам вместе с немецкими коллегами обследовать Алексея Навального и провести расследование в России.

В перспективах такого расследования сомневается Жанна Немцова. Она напомнила немецким телезрителям о том, что заказчики убийства ее отца, российского политика Бориса Немцова, так и не были установлены, а следствие отмело версию о политических мотивах преступления. Живущая сейчас в Праге российская журналистка убеждена: отравление Навального, как и убийство ее отца, было совершено, по крайней мере, с ведома Владимира Путина.

"Российское руководство увидело, что произошло в Беларуси, и начало готовиться", — об этом заявил оппозиционер Дмитрий Гудков в показанном во время ток-шоу коротком репортаже. По его мнению, отравление Навального часть такого плана. Историк Тимоти Снайдер придерживается несколько иной точки зрения: "У Путина нет стратегии в отношении Беларуси. Он просто боится людей, говорящих на русском и стремящихся к демократии". Снайдер не исключил новой российской агрессии, но, по его словам, пока еще есть окно возможностей предотвратить такое развитие событий.

Санкции в отношении России

Могут ли санкции в отношении России быть действенным инструментом оказания давления на Москву? Мнения участников дискуссии по этому вопросу также разошлись. Александр Рар и Грегор Гизи считают, что от санкций больше пострадают немецкие фирмы. Хайко Мас в свою очередь указал на то, что санкции — не только способ достижения политических целей, но и возможность продемонстрировать свою позицию: с чем допустимо мириться, а с чем — нет. "Мы не хотим жить в мире без правил", — подытожил немецкий министр.

По его словам, вопрос об остановке строительства газопровода "Северный поток — 2" остается открытым. Говоря же о критике президента США Трампа этого проекта, он признал, что Вашингтон преследует в данном случае свои экономические интересы по продвижению на мировой рынок американского сжиженного газа. Но и у Германии есть свои интересы, подчеркнул Мас. И выбор в данном случае не стоит между Трампом и Путиным, поддержали его и другие участники дискуссии.