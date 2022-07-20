Кто станет новым премьер-министром Великобритании: в финал гонки вышли Риши Сунак и Лиз Трасс

В финал гонки за место лидера Консервативной партии Великобритании и нового премьер-министра по результатам голосования среди членов парламента от партии тори вышли бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Имя следующего руководителя британского правительства определится во время голосования всех членов правящей Консервативной партии, результаты которого будут обнародованы 5 сентября.

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Риши Сунак получил 137 голосов, Лиз Трасс — 113. Таким образом из гонки выбыла первая в истории женщина на посту министра обороны страны Пенни Мордонт, которая получила на 8 голосов меньше Трасс. Перед началом четвертого раунда Сунак лидировал со 118 голосами, а за ним шли Мордонт и Трасс.

Лиз Трасс поблагодарила коллег за оказанную ей поддержку, подчеркнув, что "готова взяться за дело с первого дня".

Пенни Мордонт также заявила, что "мы будем вместе двигаться вперед". "Победа была близка, мне жаль, что Пенни проиграла, — написал в "Твиттере" сторонник Мордонт Майкл Фабрикант. — Теперь буду голосовать за Лиз Трасс. Она до конца оставалась лояльной Борису Джонсону и не пыталась его подсидеть".

Считается, что Трасс обладает наибольшим политическим опытом среди остальных кандидатов, как в целом, так и в работе на министерском посту. В свою очередь Мордонт провела в правительстве больше времени, чем Сунак, но он дольше был членом кабинета.

В среду утром, накануне голосования, если судить по ставкам у букмекеров, Трасс опережала Сунака.

Теперь, когда кандидатов осталось всего двое, им предстоит убеждать уже не коллег по парламенту, а всех рядовых членов Консервативной партии в том, что именно он или она является самым достойным претендентом.

Что известно о финалистах

Риши Сунак. Стал депутатом британского парламента в 2015 году, а уже в 2019-м был назначен министром финансов. Оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом. Оба в резких выражениях заявили о несогласии с Борисом Джонсоном.

Лиз Трасс. Министр иностранных дел в правительстве Джонсона. После ухода Сунака и Джавида со своих постов заявила о поддержке премьера, что укрепило ее положение среди его сторонников. Будучи лишь второй женщиной, возглавившей министерство иностранных дел, она записала себе в актив освобождение из иранской тюрьмы журналистки Назанин Загари-Рэтклифф и введение санкций против России и ее олигархов. Известна жесткими высказываниями в адрес российского руководства, которое она критиковала за войну, развязанную против Украины.

Примеряя на себя роль премьера

Риши Сунак, лидировавший во всех опросах членов парламента от Консервативной партии, опубликовал в "Твиттере" видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру. Он также заявил, что он — "единственный оставшийся кандидат", способный победить лидера Лейбористов Кира Стармера на следующих выборах.

"Выбор для членов партии очень прост: кто может победить лейбористов на следующих выборах? Все свидетельствует о том, что это — Риши Сунак, — вторят участники его избирательной кампании. — Теперь он будет работать день и ночь, чтобы заслужить мандат у большой семьи консерваторов, победить лейбористов, сохранить единство Великобритании и воспользоваться преимуществами, которые дает брексит".

Министр иностранных дел избрала менее конфронтационный путь и в первую очередь поздравила остальных кандидатов. "Я буду рада отправиться в народ, чтобы рассказать Консервативной партии о моем новом смелом экономическом плане, который снизит налоги, поднимет нашу экономику и раскроет потенциал каждого в нашем Соединенном Королевстве, — продолжила Трасс. — Став премьер-министром, я бы с первого дня взялась за дело, объединила бы партию и руководила страной в соответствии с консервативными ценностями".

Между тем, как показывают результаты опроса 725 рядовых членов Консервативной партии, проведенного еще до того, как Пенни Мордонт выбыла из гонки, Риши Сунак, несмотря на популярность среди коллег-парламентариев, вполне может проиграть гонку за лидерство в партии. Рядовые партийцы предпочитают ему Лиз Трасс с перевесом в 21%.

Более того, даже если бы Сунаку пришлось столкнуться в финале с Пенни Мордонт, ее шансы на победу тоже были бы выше.

Впрочем, до 5 сентября настроения еще могут много раз поменяться.