Ку-Клукс-Клан и черепа животных: очередной проект Кристианса Бректе вызвал скандал

27 сентября в галерее Alma прошел перформанс художественного объединения Кристианса Бректе +K+M+B. На этот раз творчество Бректе разделило художников и кртитиков — в представлении увидели отсылки на Ку-клукс-клан, а хозяева галереи публично извинились за мероприятие, сообщает Delfi.lv. Сам Бректе заявил, что не собирался никого оскорбить.

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Перформанс на улице Тербатас



Перформанс "Магия добрых слов" — часть проекта "Аудиогалерея неожиданных источников", созданного в сотрудничестве с программой "Tīrkuktūra". В течение двух месяцев, в августе и сентябре, посетители галереи Alma могут присутствовать на специально подобранной программе звуковых инсталляций с участием художников, музыкантов, кураторов и меломанов. Представления не анонсируются заранее.

Свидетелей представления +K+M+B обеспокоило, что участники перформанса были одеты в маски, напоминающие об участниках расистской организации Ку-Клукс-Клан, а также использовали еврейский светильник — менору, и черепа животных.

О перформансе стало широко известно после того, как художественный критик Томасс Парупс высказался о нем на своей Facebook странице. По словам критика, любую символику нужно использовать ответственно: по крайней мере, предлагатьв объяснение.

"Независимо от идеологических убеждений, кажется оскорбительным, что +K+M+B без всякого объяснения использует образ широко известной организации, основанной на ненависти, сочетая его с религиозной символикой. Это не провокация, это жалко и дебильно", — пишет Парупс.

На публикацию критика отреагировали по-разному — кто-то согласился с мнением критика, а некоторые выражали поддержку художнику Бректе.

Публичное извинение галереи



Команде галереи выступление Бректе показалось "глубоко оскорбительным, безрассудным и, следовательно, непрофессиональным".

"Мы отрицаем ненавистнические высказывания и символику, которая вызывает ассоциацию с организациями ненависти, геноцидом и репрессиями против меньшинств", — сообщается в заявлении, опубликованном на странице галереи.

"К использованию любой символики следует относиться ответственно, по крайней мере, объясняя концепцию. Даже некогда известный провокатор Джонатан Ми, используя свастику в своих работах, объяснил свои намерения подробно и аргументированно. Мы призываем художников последовать этому и многим другим хорошим примерам", — заявляют представители Alma.

В разговоре с Delfi руководительница галереи Астрида Риньке сообщила, что долгие годы работала с Кристиансом Бректе, галерея представляла художника и проводила его выставки. "Знаем его как смелого и творческого провокатора", — говорит Риньке. Однако, добавила Риньке, перформанс на улице Тербатас объединил в себе символику, не придавая значения смыслу, чем продемонстрировал недостаток интеллекта и знаний.

В мировом искусстве встречались всякого рода провокации, но важно, с какой целью они используются. "Можно вспомнить Мэрилина Мэнсона и Ларса фон Триера, но это совсем другое, это талантливые люди и у их работ всегда был глубокий смысл. В данном случае не вижу ничего, кроме вызывающей ребячливости", — считает руководительница Alma.

"Конечно, если бы Томасс Парупс не начал дискуссию в соцсетях, никто бы и не заметил этого перформанса. Думаю, в Нью-Йорке, Лондоне или Париже такое представление вызвало бы немало неприятностей", — говорит руководительница галереи. Риньке уверена, что целью перформанса не было оскорбить кого-то, скорее дело в недостатке знаний о символах и их применении. "И это особенно грустно, Бректе все-таки взрослый мужчина и зрелый художник".

Что говорит о перформансе Кристианс Бректе



Тем временем Кристианс Бректе все же поясняет смысл перформанса в Instagram профиле объединения "+K+M+B":

"История этих масок начинается в далеком прошлом, и это то, что нам интересно — заглянуть в более далекую историю культуры, дальше, чем позволяет наша кратковременная память (в том числе и идеологическая). Капироты — маски, использованные в перформансе, применялись еще в средневековье и связаны с испанской инквизицией — их в целях публичного унижения должны были носить арестованные. Это говорит о том, что их значение и применение изменились со временем.

Хотим напомнить, что как во вчерашнем, так и в прошлых наших перформансах мы использовали очень много символики, связанной с фольклором, различными религиозными конфессиями, мистикой и оккультизмом. Может, однажды задействуем и какой-нибудь политический символ, обросший культурным слоем. Причина, по которой мы это делаем, очень простая — эти символы сосуществовали и пополняли друг друга, поэтому их значение менялось с течением времени.

Мы используем противоположности из истории культуры, доводя их таким образом до абсурда, подчеркивая иррациональную сущность — верить во что-то. И верить в то, что символ может вас от чего-то защитить, что-то дать вам. Таким образом символы содержат в себе веру, а также страх. Используя культурно-исторические символы, мы не насыщаем их политическим посланием (например, используя капироты, мы не намеревались поддерживать Ку-клукс-клан, который является расистским и насильственным движением) — а объединяем десятки культурно-исторических символов в один перформанс.

"Мы занимаемся искусством, а не политикой или религией, где эти символы обозначают практики. Мы никого не хотим оскорбить или унизить, мы против любого вида дискриминации и своими перфомансами не выступаем против кого-либо и никого не призываем выступать", — пишет художник.



В разговоре с Delfi художник отказался комментировать ситуацию с перформансом, а также возможный начатый против него уголовный процесс, пока вы сам не выяснит обстоятельства.

На своей Facebook странице Кристианс Бректе напомнил, что в своих работах всегда выступал против дискриминации по признаку сексуальной ориентации, политических взглядов, расы, национальности, пола, возраста, философских или религиозных убеждений, социального происхождения, имущественного и семейного положения или состояния здоровья.

"Никогда не призывал к национальной и расовой вражде или возбуждению ненависти. И, насколько это возможно, стараюсь также не допустить попыток ограничивать разнообразие мнений и открытый обмен мыслями", — пишет Бректе.

"Искусство напрямую демонстрирует уровень свободы в стране. Если вы не обладаете свободой высказываться в творчестве, это означает, что вы несвободны и других сферах. Искусство — барометр того, что происходит в экономике, в политике, во всем", — заявил художник.