Латвия и Литва выводят военных инструкторов из Украины
Foto: Reuters/Scanpix

После вторжения России в Украину литовская армия выводит своих военных инструкторов, дислоцированных в этой стране.

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"В связи со сложившейся ситуацией инструкторы Вооруженных сил Литвы приостановили военно-учебную миссию в Украине. В данный момент они возвращаются в Литву", — заявила BNS в четверг представитель командующего ВС Литвы по связям с общественностью Рута Монтвиле.

Литовские военные принимали участие в учебной миссии в Украине, и некоторые из них были отправлены в страну для обучения местных солдат использованию переданных Литвой ракетных комплексов Stinger.

Всего в Украине было дислоцировано около полусотни военных инструкторов.

Военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии, находившиеся на территории Украины, также направились домой. Эту информацию подтвердил министр обороны Артис Пабрикс.

Ранее уже сообщалось, что Латвия на регулярной основе вот уже несколько лет направляла в Украину военных инструкторов, обучавших украинских солдат.

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