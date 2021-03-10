Латвия выразила готовность помочь Эстонии с размещением пациентов с коронавирусом

Латвия готова при необходимости помочь Эстонии в борьбе с коронакризисом и разместить у себя ковид-больных из соседней страны. Об этом сообщил министр здравоохранения Эстонии Танель Кийк, обсудивший вопрос со своим латвийским коллегой Даниэлем Павлютсом, пишет rus.delfi.ee.

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По словам Кийка, Павлютс пообещал, что Латвия поможет своему географическому соседу, если у Эстонии возникнут проблемы с размещением пациентов с коронавирусом в своих медучреждениях.

"Если мы увидим, что показатели заболеваемости продолжат рост и число нуждающихся в госпитализации людей будет превышать возможности эстонских больниц, то, без сомнения, нам нужно будеть рассмотреть возможность обратиться за помощью как к Финляндии, так и Латвии, — заявил Кийк, добавив, что латвийский министр здравоохранения выразил готовность прийти на помощь, если в будущем у Эстонии возникнет такая потребность.

Сейчас мы стараемся обеспечить нуждающихся в стационарном лечении пациентов, используя возможности эстонской больничной системы и перераспределяя больных по различным больницам", — сказал Кийк.

Как уже сообщалось, с 11 марта до 11 апреля в Эстонии будут действовать более масштабные ограничения, которые, в частности, предусматривают передвижение людей по принципу 2+2. Это означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны придерживаться с другими дистанции в два метра. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его невозможно выполнить.

Эстонский министр здравоохранения надеется, что введение новых ограничений поможет снизить нагрузку на местные больницы. "Здесь я настроен оптимистично — показатели заболеваемости начнут снижаться во второй половине марта, а это означает, что потребность в стационарном лечении будет в конце марта-апреле ниже, чем в середине марта", — отметил он.

Кийк считает, что справиться больницам поможет и вакцинация, с помощью которой эстонское правительство надеется предотвратить появление очагов Covid-19 в домах по уходу и потребность в госпитализации среди представителей групп риска.