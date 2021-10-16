Лавров: детям от смешанных браков будут автоматически давать российское гражданство
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Россия начнет автоматически выдавать гражданство детям, родившимся в смешанных браках, вне зависимости от места их рождения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников. Об этом пишет Meduza.

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"Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, — он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", — сказал Лавров.

По закону, ребенок, родившийся в паре россиянина и иностранца, получает гражданство по рождению, если рождается на территории России. В других случаях дети от смешанных браков могут рассчитывать на прием в гражданство в упрощенном порядке. Для этого родителю с российским гражданством необходимо обратиться со специальным заявлением в МВД или дипломатические представительства РФ.

Cейчас родителям, которые хотят оформить российское гражданство ребенку, приходится потратить много времени и сил из-за бюрократии. Кроме того, ребенок, родившийся у россиянина за границей, может получить гражданство России только с согласия родителя-иностранца.

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