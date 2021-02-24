Лавров обвинил Запад в планах использовать пандемию для наказания "неугодных" стран
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Пандемия коронавируса и спад в мировой экономике, к которому она привела, требуют консолидации усилий, однако ряд западных стран игнорирует этот факт, продолжая использовать нелегитимные методы шантажа и давления, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров; российский министр полагает, что Запад пытается использовать пандемию для наказания "неугодных правительств".

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"Covid-19 нанес существенный ущерб социально-экономическим основам государств и соответствующим правам граждан. Под угрозу поставлено главное — право на жизнь. Спад в мировой экономике в результате пандемии привел к значительному росту безработицы, усилил социальную незащищенность. Увеличивается неравномерность в развитии отдельных государств и регионов", — заявил Лавров, выступая с видеообращением в ходе сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он подчеркнул: "Нарастает неравенство и внутри отдельных стран, в том числе принадлежащих к так называемому золотому миллиарду. Именно на этих проблемах мы должны сегодня сосредоточиться, совместно искать пути их решения, задействуя, в том числе потенциал Совета ООН по правам человека".

"К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. Проигнорированы призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций", — продолжил Лавров.

Он напомнил и об инициативе президента РФ Владимира Путина о создании в международной торговле "зеленых коридоров", свободных от санкций и других искусственных барьеров.

"В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", — сказал Лавров.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Россия Коронавирус Владимир Путин ООН Сергей Лавров
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