Лавров ответил на обвинения анекдотом про эстонский зоопарк
Foto: AP/Scanpix/LETA

На встрече с журналистами Al Arabiya министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал анекдот про эстонский зоопарк, отвечая на обвинения в адрес Москвы в нарушении Устава ООН из-за войны в Украине. Об этом сообщает эстонский DELFI.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Почему-то эта шутка про Эстонию. В зоопарке Эстонии есть пруд, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдают за крокодилом. Рядом стоят парни, которые пьют пиво. Внезапно ребенок падает в пруд к крокодилам. Парень прыгает за ним, спасает ребенка и отдает его матери. Та говорит: "Спасибо большое, вы такой смелый эстонец!" Он отвечает: "Я не эстонец, я русский". На следующее утро эстонские газеты выходят с заголовком: "Пьяный русский лишил крокодила обеда", — заострил Лавров.

После этого глава МИД РФ задался вопросом, верят ли обвиняющие сейчас Россию в то, что США были правы во время войн в Ираке, Сирии и при атаке на Ливию. "Истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было", — добавил Лавров.

Министр иностранных дел России в интервью телеканалу Al-Arabiya также прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны, сообщает РИА "Новости".

Лавров напомнил, что с начала сотрудничества с администрацией экс-президента США Дональда Трампа Россия призывала переподтвердить "тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана".

Глава МИД РФ добавил, что Россия неоднократно начинала принятие заявлений о подтверждении обязательств, связанных с ядерным оружием. Такое соглашение приняли по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Дипломат подчеркнул, что Россия не занимается игрой со словами "ядерная война".

"Мы никогда не играем с такими опасными понятиями. Никогда. Мы все должны быть привержены заявлениям "ядерной пятерки" — никогда не может быть развязана ядерная война", — сказал министр.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Устойчивость бизнеса&nbsp;— "зубная боль" или возможность?
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?