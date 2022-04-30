Лавров ответил на обвинения анекдотом про эстонский зоопарк

На встрече с журналистами Al Arabiya министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал анекдот про эстонский зоопарк, отвечая на обвинения в адрес Москвы в нарушении Устава ООН из-за войны в Украине. Об этом сообщает эстонский DELFI.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Почему-то эта шутка про Эстонию. В зоопарке Эстонии есть пруд, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдают за крокодилом. Рядом стоят парни, которые пьют пиво. Внезапно ребенок падает в пруд к крокодилам. Парень прыгает за ним, спасает ребенка и отдает его матери. Та говорит: "Спасибо большое, вы такой смелый эстонец!" Он отвечает: "Я не эстонец, я русский". На следующее утро эстонские газеты выходят с заголовком: "Пьяный русский лишил крокодила обеда", — заострил Лавров.

После этого глава МИД РФ задался вопросом, верят ли обвиняющие сейчас Россию в то, что США были правы во время войн в Ираке, Сирии и при атаке на Ливию. "Истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было", — добавил Лавров.

Министр иностранных дел России в интервью телеканалу Al-Arabiya также прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны, сообщает РИА "Новости".

Лавров напомнил, что с начала сотрудничества с администрацией экс-президента США Дональда Трампа Россия призывала переподтвердить "тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана".

Глава МИД РФ добавил, что Россия неоднократно начинала принятие заявлений о подтверждении обязательств, связанных с ядерным оружием. Такое соглашение приняли по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Дипломат подчеркнул, что Россия не занимается игрой со словами "ядерная война".

"Мы никогда не играем с такими опасными понятиями. Никогда. Мы все должны быть привержены заявлениям "ядерной пятерки" — никогда не может быть развязана ядерная война", — сказал министр.