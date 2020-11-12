Лавров предположил, где отравляющие вещества попали в организм Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал санкции против Германии и Франции в связи с делом Алексея Навального и допустил, что химические вещества, которыми был отравлен оппозиционер, могли попасть в его организм уже в Германии либо во время транспортировки политика — в самолете.

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"У нас есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite", — приводит слова министра РИА "Новости".

"В клинике Charite, так же, как и в омской клинике, не нашли боевых отравляющих веществ в его организме. Их нашли уже в клинике бундесвера", — сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.

В ходе той же пресс-конференции министр анонсировал санкции против Германии и Франции в связи с делом Навального — зеркальные меры в ответ на такие же действия со стороны этих государств. По его словам, ограничения касаются в том числе аппарата руководства ФРГ. Москва в скором времени уведомит европейских партнеров об этом решении.

"Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам", — сказал Лавров.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске, оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Навального.